TORONTO, le 26 mai 2025 /CNW/ - Les journalistes et les professionnels de l'information du Canada lancent aujourd'hui un programme sectoriel de soutien à la santé mentale visant à mieux faire face au stress, à l'épuisement professionnel et à l'exposition aux traumatismes.

Vingt bénévoles ont été formés ce mois-ci et sont désormais prêts à offrir un soutien confidentiel entre pairs dans le cadre du programme pilote Soutien entre pairs dans l'industrie canadienne des nouvelles (SPICN), une initiative de l'Association canadienne des journalistes.

L’ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale du Canada pour les journalistes de tous les médias, représentant des membres à travers le pays. Les rôles principaux de l’ACJ sont de fournir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et un plaidoyer d’intérêt public. (Groupe CNW/Association canadienne des journalistes) L’ACJ est la plus grande organisation professionnelle nationale du Canada pour les journalistes de tous les médias, représentant des membres à travers le pays. Les rôles principaux de l’ACJ sont de fournir un développement professionnel de haute qualité à ses membres et un plaidoyer d’intérêt public. (Groupe CNW/Association canadienne des journalistes)

« Les journalistes canadiens subissent des pressions sans précédent dans leur rôle de garants du droit du public à l'information, qu'il s'agisse de harcèlement en ligne, de contraintes liées aux délais ou d'exposition indirecte aux traumatismes », a déclaré Brent Jolly, président de l'ACJ.

« Le programme de soutien entre pairs offrira aux collègues un espace pour tendre la main, échanger avec des pairs formés, aborder leurs difficultés en toute confidentialité et amorcer un processus de guérison. »

Des programmes formels de soutien entre pairs sont déjà en place au sein de grands médias internationaux, de Reuters à la BBC, en passant par NPR et CBC, pour contrer le stress lié au travail. Le CNIPS est une première en Amérique du Nord : il réunit des journalistes et des professionnels de l'information de l'ensemble du secteur. La première cohorte de pairs aidants, ainsi que leurs coordonnées électroniques, est accessible à l'adresse suivante : caj.ca/peersupport.

« Il n'y a rien comme un pair pour comprendre ce qu'on vit, n'est-ce pas ? », affirme Nasuna Stuart-Ulin, photojournaliste indépendante à Montréal. « Pouvoir parler à des personnes qui partagent le même contexte, c'est à la fois rare et inestimable. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de contribuer - je l'espère - à un milieu plus sain pour nous tous. »

Les pairs aidants du SPICN incluent des journalistes, des rédacteurs en chef, des producteurs, un animateur de balado, des photojournalistes, des pigistes ainsi qu'un animateur ou présentateur, provenant de partout au pays. Tous sont disponibles pour offrir du soutien à toute personne œuvrant dans l'industrie de l'information.

Le programme prévoit former jusqu'à 100 bénévoles d'ici la fin de 2026 afin de répondre à la demande.

« Les pressions et les exigences auxquelles sont confrontés les journalistes sont souvent difficiles à saisir pour ceux qui ne travaillent pas dans le milieu. Nous espérons qu'un réseau de soutien entre pairs - qui inclut notamment les pigistes - devienne une ressource précieuse pour l'ensemble des professionnels des médias canadiens », a déclaré Melissa Stasiuk, responsable du développement des salles de rédaction au Globe and Mail, l'un des commanditaires fondateurs du programme.

Dave Seglins, conseiller auprès du SPICN, a mis sur pied un réseau de soutien entre pairs à CBC/Radio-Canada en 2023. Il estime que le programme représente un excellent retour sur investissement.

« Le soutien entre pairs est une approche éprouvée dans d'autres milieux à forte pression, comme la police, les pompiers ou les services d'urgence, qui permet de débriefer et de discuter des facteurs de stress liés au travail », a déclaré M. Seglins.

"Le soutien par les pairs est une stratégie qui a fait ses preuves dans d'autres secteurs stressants tels que la police, les pompiers et les services d'urgence, et qui permet de débriefer et de parler des facteurs de stress liés au travail", a déclaré M. Seglins.

« Le soutien entre pairs permet de réduire l'absentéisme et les conflits, tout en améliorant le bien-être, la productivité et la créativité des équipes, dans un milieu de l'information trop souvent marqué par la tragédie et la souffrance », a ajouté M. Seglins.

Les pairs ne sont pas des cliniciens, mais des collègues d'expérience, formés à l'écoute active, aux échanges confidentiels, et à l'orientation vers des ressources professionnelles au besoin.

Les commanditaires fondateurs du programme SPICN sont :

The Globe and Mail

CBC/Radio-Canada

Unifor

La Guilde canadienne des médias

La Presse canadienne

L'Association canadienne pour la santé mentale - Division de la Colombie-Britannique

Le Forum canadien du journalisme sur la violence et les traumatismes

L'École de journalisme et de communication de l'université Carleton

SOURCE Association canadienne des journalistes

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Brent Jolly, président de l'Association canadienne des journalistes : [email protected].