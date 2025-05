TORONTO, le 1er mai 2025 /CNW/ - Le Sondage sur la diversité dans les salles de presse de l'Association canadienne des journalistes (ACJ) est de retour pour une cinquième année consécutive.

« Alors que les initiatives promouvant l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) sont attaquées et prennent du recul au sud de la frontière, il est plus important que jamais de redoubler nos efforts pour soutenir les journalistes quelles que soient leurs origines et identités, » dit Brent Jolly, président de l'ACJ.

L’Association canadienne des journalistes est la plus grande organisation professionnelle du pays qui sert à faire avancer les intérêts des journalistes d’un océan à l’autre. Les rôles principaux de l’ACJ sont le travail de défense de l’intérêt public et le perfectionnement professionnel de ses membres. (Groupe CNW/Association canadienne des journalistes) logo de Fondation canadienne des relations raciales (Groupe CNW/Association canadienne des journalistes) logo de Qlik (Groupe CNW/Association canadienne des journalistes)

« Le Sondage sur la diversité dans les salles de presse de l'ACJ est un projet de collecte de données qui sert de miroir pour refléter les efforts des salles de presse pour mieux refléter les voix des communautés qu'elles desservent. »

Les versions précédentes de le sondage sur la diversité dans la salle de presse sont disponibles sur notre site web : https://caj.ca/fr/programmes/enquete-sur-la-diversite/resultats-du-sondage/

Le sondage de l'année dernière a rassemblé des données sur 5 806 journalistes travaillant dans 270 salles de presse.

Pour consulter certains résultats de notre sondage de 2024, veuillez visiter : https://caj.ca/fr/programmes/enquete-sur-la-diversite/resultats-du-sondage/resutats-interactifs-du-sondage-et-rapport-2024/

La date limite pour que les salles de presse répondent au sondage 2025 est le 18 juin.

La Fondation canadienne des relations raciales a généreusement fourni un financement pour six ans pour renforcer l'administration du sondage.

Qlik a gracieusement fourni des analyses de données et un site Web interactif pour le sondage chaque année depuis son lancement. Cliquez sur ce lien pour visiter le site Web de 2024 .

Ce sondage a également été rendu possible grâce au soutien de nombreux partenaires généreux, dont le News Leaders Association et la Fédération professionnelle des journalistes du Québec .

Pour plus d'informations sur l'enquête sur la diversité dans la salle de presse, veuillez contacter : Brent Jolly, Président de l'ACJ, [email protected]