CALGARY, AB, le 31 mai 2025 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) a annoncé que les journalistes Kim Bolan, Daniel Renaud et David Pugliese ont reçu le prestigieux Prix du président Charles Bury de cette année, remis lors de la cérémonie annuelle de l'ACJ qui s'est tenue plus tôt ce soir au centre-ville de Calgary.

« Kim, Daniel et David ont tous trois fait preuve d'un courage et d'une détermination remarquables en persévérant face à des défis sans précédent pour raconter des histoires qui comptent », a déclaré Brent Jolly, président de l'ACJ, dans un discours annonçant la remise des prix.

« Ils sont la preuve vivante que, même à une époque marquée par la fragmentation, le journalisme demeure essentiel. Cette capacité de la plume à dire la vérité et à dénoncer les actes répréhensibles est vitale au bon fonctionnement de notre société. »

Mme Bolan est journaliste au Vancouver Sun depuis 1984. Au cours de sa carrière, elle a couvert des conflits armés au Salvador, au Guatemala et en Afghanistan. Sur la scène nationale, elle a suivi l'affaire Air India dès la nuit des événements, le 23 juin 1985. Elle a également consacré sa carrière à mettre en lumière de nombreuses questions touchant les groupes minoritaires, les femmes, l'éducation et les services sociaux.

Mme Bolan a aussi été la première Canadienne à recevoir, en 1999, le Prix du courage en journalisme de la International Women's Media Foundation.

« Malgré les nombreuses menaces de mort proférées à son endroit au cours des 40 dernières années par des gangs et des groupes militants, Mme Bolan a fait preuve d'un engagement inébranlable envers sa profession », a déclaré Brent Jolly.

M. Renaud est journaliste spécialisé dans les affaires de crime organisé pour le quotidien La Presse. Il a été récompensé après la publication, à la fin de l'an dernier, d'un reportage révélant qu'il avait été ciblé pour assassinat par le crime organisé en 2021.

En novembre 2024, La Presse a rapporté que Frédérick Silva, un tueur à gages devenu informateur de la police, avait placé une prime de 100 000 $ sur la tête de M. Renaud alors qu'il couvrait le procès de M. Silva pour trois meurtres.

Plus tôt cette année, M. Renaud a reçu le Prix de la liberté de la presse décerné annuellement par World Press Freedom Canada.

« L'expérience vécue par M. Renaud a été un choc révélateur qui donne froid dans le dos à tous les journalistes du pays », a souligné M. Jolly. « Même lorsque sa vie était en jeu, il n'a pas cédé à la pression. Il a su tenir bon et faire son travail : mettre en lumière les opérations clandestines du crime organisé. »

M. Pugliese travaille depuis plus de 40 ans au Ottawa Citizen, où il s'est spécialisé dans la couverture de l'un des ministères les plus secrets du pays, le ministère de la Défense nationale.

Fin octobre dernier, Chris Alexander, ancien ministre fédéral, a accusé M. Pugliese d'avoir été un agent du KGB rémunéré dans les années 1980. À l'époque, M. Alexander témoignait sous couvert de privilège devant un comité de la Chambre des communes sur l'ingérence russe et les campagnes de désinformation. Depuis, M. Alexander n'a jamais réitéré ses affirmations dans un contexte où il pourrait être poursuivi pour diffamation.

« Ces allégations relevaient purement et simplement d'une campagne de diffamation typique de l'ère McCarthy », affirme M. Jolly.

« Elles illustrent un virage dans les tactiques de désinformation. Plutôt que de remettre en question l'exactitude d'un article d'enquête rigoureusement documenté, les acteurs malveillants s'attaquent désormais à la crédibilité du journaliste dans le but de miner l'esprit critique. Incapables de réfuter la vérité, ils s'en prennent au messager. »

L'an dernier, le prix Charles Bury a été décerné au Comité pour la protection des journalistes pour son engagement constant envers la sécurité des journalistes travaillant dans certains des milieux les plus dangereux au monde.

Parmi les lauréats précédents du prix Bury figurent les journalistes Jerome Turner, Jessie Winter et Amber Bracken, la photojournaliste canadienne Zahra Kazemi et le chroniqueur judiciaire du Journal de Montréal Michel Auger, aujourd'hui décédé, ainsi que la journaliste d'enquête de Radio-Canada Marie-Maude Denis. Des organisations telles que le Réseau de télévision des peuples autochtones, J-Source, le Collège Massey et l'Association canadienne des avocats des médias ont également été récompensées.

