Une série documentaire en 11 épisodes présentera les réalités de la construction de logements et d'infrastructures essentielles au Canada

OTTAWA, ON, le 11 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association canadienne de la construction (ACC) a annoncé sa tournée Construction pour les Canadiens une nouvelle série documentaire nationale dont le tournage débutera en juin. Cette tournée de 12 semaines à travers le pays permettra aux Canadiens de découvrir les coulisses du travail, des personnes et de l'expertise nécessaires à la réalisation de grands projets à une époque où les priorités nationales en matière de construction sont ambitieuses.

« Le Canada s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de logement et d'infrastructures », a déclaré Rodrigue Gilbert, président de la CCA. « Si la construction est essentielle pour les maisons, les routes, les hôpitaux et les infrastructures publiques dont dépendent les Canadiens au quotidien, une grande partie du travail nécessaire à la réalisation de ces projets se fait dans l'ombre. Cette série vise à ouvrir la porte et à montrer aux Canadiens les efforts, la coordination et les compétences incroyables qui sont nécessaires pour construire notre pays. »

Filmée sous la forme d'une série de 11 épisodes, la tournée Construction for Canadians parcourra 10 provinces et fera 21 étapes sur des chantiers en activité et des projets emblématiques récemment achevés, en compagnie d'élus locaux et de leaders du secteur.

« Le succès du secteur de la construction au Canada dépend d'une collaboration étroite au sein de l'industrie et avec les communautés », a déclaré M. Gilbert. « La construction est souvent mal comprise. Les gens voient le résultat final, mais pas la planification, la technologie, les métiers spécialisés et le travail d'équipe nécessaires pour y parvenir. »

Grâce à une implication directe sur place et à des conversations franches en cours de route, la visite permettra de partager des informations sur le secteur et d'aborder ouvertement les mythes courants sur la construction, tout en soulignant la complexité, l'expertise requise et les investissements importants nécessaires pour fournir les infrastructures dont dépendent les Canadiens au quotidien.

L'annonce d'aujourd'hui intervient à la veille de la conférence annuelle de la CCA, où plus de 500 leaders canadiens du secteur de la construction se réuniront pour faire avancer les priorités nationales et renforcer la collaboration transfrontalière dans le contexte de l'évolution des politiques économiques et infrastructurelles du Canada et des États-Unis.

Tous les détails de la tournée « Construction pour les Canadiens », y compris les étapes prévues, seront publiés dans les prochaines semaines.

À propos de l'ACC :

L'Association canadienne de la construction représente plus de 18 000 entreprises membres regroupées au sein de 57 associations partenaires locales et provinciales intégrées partout au pays. L'ACC fait entendre la voix des entrepreneurs, fournisseurs et professionnels associés œuvrant dans les secteurs institutionnel, commercial, industriel, civil et multi résidentiel de l'industrie canadienne de la construction, en matière de politiques publiques, de cadres juridiques et de normes.

Le secteur de la construction est l'un des plus importants employeurs au Canada et un moteur essentiel de la réussite économique du pays. L'industrie, composée à 99,9 % de petites et moyennes entreprises, emploie plus de 1,6 million de Canadiens et contribue à hauteur de 7,3 % au produit intérieur brut du pays.

