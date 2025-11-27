L'Évaluation nationale des infrastructures soutien les recommandations de l'industrie et souligne l'urgence de réformes liées à la main-d'œuvre, aux approvisionnements, aux chaînes d'approvisionnement et au commerce intérieur.

OTTAWA, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ - L'Association canadienne de la construction (ACC) accueille favorablement la publication aujourd'hui de l'Évaluation nationale des infrastructures (ENI), dont les conclusions confirment fortement les recommandations de longue date de l'ACC en matière de planification à long terme, de modernisation des systèmes de réalisation et d'infrastructures essentielles pour soutenir les ambitions du Canada en matière de logement.

Selon le président de l'ACC, Rodrigue Gilbert, l'évaluation renforce un message que l'industrie martèle depuis longtemps : le Canada ne pourra pas construire plus de logements sans les infrastructures habilitantes nécessaires pour les soutenir. « Nous sommes heureux de constater que l'ENI reconnaît clairement que la construction de logements ne peut s'accélérer sans des améliorations majeures aux réseaux d'eau et d'eaux usées, à la gestion des déchets solides et à l'accès au transport en commun, a déclaré M. Gilbert. Ce sont les systèmes de base qui déterminent si les collectivités peuvent croître. »

En fournissant un portrait détaillé des infrastructures habilitantes au logement, l'ENI réaffirme les enjeux que l'ACC soulève depuis longtemps. L'évaluation montre que plus de 126 milliards de dollars d'infrastructures sont dans un état « médiocre ou très médiocre », que 11 % des actifs liés à l'eau et aux eaux usées ainsi que plus de 13 % des actifs de transport en commun sont à risque, et que les infrastructures de gestion des déchets solides approchent de leur capacité maximale. Cela souligne une fois de plus la nécessité d'une action décisive des gouvernements pour soutenir des collectivités sûres, résilientes et en croissance.

Bien que l'ENI constitue une feuille de route nationale importante, l'ACC souligne plusieurs domaines où des mesures supplémentaires sont nécessaires :

Pénuries de main-d'œuvre : Le rapport met surtout l'accent sur les étudiants en génie, sans aborder l'ensemble des métiers de la construction, de la formation professionnelle et des programmes d'apprentissage essentiels pour répondre aux besoins du marché du travail.

Le rapport met surtout l'accent sur les étudiants en génie, sans aborder l'ensemble des métiers de la construction, de la formation professionnelle et des programmes d'apprentissage essentiels pour répondre aux besoins du marché du travail. Limites des données : L'ENI offre un portrait basé sur des données de 2022-2023, mais ne présente pas de plan pour maintenir des données complètes et mises à jour régulièrement afin d'éclairer les décisions fondées sur des preuves.

L'ENI offre un portrait basé sur des données de 2022-2023, mais ne présente pas de plan pour maintenir des données complètes et mises à jour régulièrement afin d'éclairer les décisions fondées sur des preuves. Publication annuelle et mobilisation des parties prenantes : L'ACC recommande que l'ENI soit publiée annuellement, élaborée en consultation approfondie avec les parties prenantes concernées, reflétant des perspectives diversifiées et s'appuyant sur des données liées aux infrastructures, à l'économie et à la croissance pour soutenir une planification rigoureuse des actifs.

L'ACC recommande que l'ENI soit publiée annuellement, élaborée en consultation approfondie avec les parties prenantes concernées, reflétant des perspectives diversifiées et s'appuyant sur des données liées aux infrastructures, à l'économie et à la croissance pour soutenir une planification rigoureuse des actifs. Portée future : Bien que l'ÉNI actuelle se concentre sur les infrastructures habilitantes au logement, les évaluations futures devraient également inclure les infrastructures de transport et d'échanges commerciaux afin de renforcer la résilience économique et de soutenir nos chaînes d'approvisionnement.

« L'évaluation présente une vision nationale claire, mais sa mise en œuvre dépend de cadres stratégiques cohérents pour la réaliser, a ajouté M. Gilbert. Pour transformer ces constats en actions, nous avons besoin d'une stratégie de main-d'œuvre adaptée aux réalités du marché, de politiques d'approvisionnement équitables, ouvertes et transparentes, de chaînes d'approvisionnement résilientes sous les nouvelles règles de contenu canadien, ainsi que de politiques de commerce intérieur qui éliminent les barrières entre les provinces. Sans ces éléments, même le meilleur plan d'infrastructure risque de plafonner avant sa mise en œuvre. »

L'ACC collaborera avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que l'ENI mène à des améliorations concrètes dans la réalisation de projets et à une croissance économique durable.

À propos de l'ACC :

L'Association canadienne de la construction représente plus de 18 000 entreprises membres regroupées au sein de 57 associations partenaires locales et provinciales intégrées partout au pays. L'ACC fait entendre la voix des entrepreneurs, fournisseurs et professionnels associés œuvrant dans les secteurs institutionnel, commercial, industriel, civil et multi résidentiel de l'industrie canadienne de la construction, en matière de politiques publiques, de cadres juridiques et de normes.

Le secteur de la construction est l'un des plus importants employeurs au Canada et un moteur essentiel de la réussite économique du pays. L'industrie, composée à 99,9 % de petites et moyennes entreprises, emploie plus de 1,6 million de Canadiens et contribue à hauteur de 7,3 % au produit intérieur brut du pays.

Pour plus d'information : Anthony Valenti, Gestionnaire, Relations avec les médias, Association canadienne de la construction, 613-608-2716, [email protected]