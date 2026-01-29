Les dernières données économiques mettent en évidence des indicateurs de croissance positifs pour l'industrie de la construction au Canada, dépassant les autres industries canadiennes, malgré une hausse continue des coûts de construction et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

OTTAWA, ON, le 29 janv. 2026 /CNW/ - L'Association canadienne de la construction (ACC) a publié aujourd'hui l'édition d'hiver de son rapport Perspectives économiques trimestrielles de la construction (PETC), qui fait état d'une croissance du PIB de la construction de 1,3 % au T3 2025, dépassant ainsi la moyenne de l'ensemble de l'industrie et ouvrant la voie à une avancée continue.

« Les opportunités qui s'offrent à notre industrie sont considérables, mais les risques le sont tout autant, a déclaré Rodrigue Gilbert, président de l'ACC. Les investissements du gouvernement fédéral stimuleront la croissance, mais la hausse des coûts et les contraintes en matière de main-d'œuvre continueront à limiter la capacité du secteur à exploiter pleinement son potentiel et à réaliser l'ambitieux programme de construction du Canada. »

Face à la fin de l'année 2025, l'indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) a augmenté de 4,2 % en glissement annuel au T3, les augmentations étant particulièrement dues aux fabrications métalliques, à l'acier de construction et à la plomberie. Les régions canadiennes les plus touchées par les augmentations de coûts sont London (Ontario) et la ville de Québec (Québec). De plus, le coût de la construction d'usines a augmenté de 5,7 %, tandis que le coût de la construction d'immeubles à bureaux a augmenté de 3,2 %.

Le budget fédéral 2025, publié en novembre 2025, présente 89,7 G$ de nouvelles mesures nettes pour les cinq prochaines années, dont 32,5 G$ sont classés comme investissements en capital. Au total, l'ACC a constaté qu'environ 32 G$ de nouvelles dépenses liées à la construction étaient prévues au cours des cinq prochaines années.

« L'année 2025 a été très forte pour notre industrie et nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée pour construire le Canada que la population canadienne mérite, a déclaré M. Gilbert. Ensemble, continuons à bâtir le Canada. »

Le prochain rapport Perspectives économiques trimestrielles de la construction sera publié en avril 2026.

SOURCE L’Association canadienne de la construction

Anthony Valenti, Gestionaire, Relations avec les médias, Association canadienne de la construction, [email protected], 613-608-2716