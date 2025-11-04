Le budget fédéral présenté aujourd'hui positionne la construction comme un moteur stratégique de la croissance économique du Canada. L'Association canadienne de la construction accueille favorablement ces investissements et souhaite collaborer avec le gouvernement fédéral afin de relever les défis liés à la pénurie de main-d'œuvre dans l'industrie.

OTTAWA, ON, le 4 nov. 2025 /CNW/ - L'Association canadienne de la construction (ACC) accueille favorablement le budget fédéral présenté aujourd'hui, qui place la construction au cœur de la stratégie économique du Canada grâce à des investissements en infrastructures, en défense et en logement. Ces mesures sont essentielles pour soutenir les entreprises et les travailleurs qui bâtissent les maisons, les réseaux de transport et les projets dont les Canadiens dépendent au quotidien.

L'ACC salue l'investissement majeur de 115 milliards de dollars en infrastructures, dont 51 milliards de dollars pour les infrastructures locales comme le logement et le transport, des mesures qui soutiendront les collectivités partout au pays et permettront de concrétiser l'ambitieux programme national de construction résidentielle.

« Le Canada a sous-investit dans ses infrastructures essentielles depuis des décennies, » a déclaré Rodrigue Gilbert, président de l'ACC. « Ces investissements reconnaissent le rôle fondamental des infrastructures favorisant le logement dans la lutte contre la pénurie nationale et traduisent un engagement concret envers ces projets. »

L'ACC accueille également favorablement l'investissement annoncé pour le Bureau des grands projets, ainsi que la reconnaissance, dans le budget, que : « depuis trop longtemps, la construction de grandes infrastructures au Canada est freinée par des processus d'approbation lourds et inefficaces. »

Bien que ce budget marque une étape importante vers la reconnaissance du rôle de la construction dans l'économie canadienne, l'ACC continue de plaider pour une stratégie nationale coordonnée de la main-d'œuvre - une approche intégrée qui relie l'immigration, les programmes d'apprentissage, le perfectionnement des compétences et la valorisation des métiers spécialisés.

« Le secteur de la construction emploie 1,6 million de Canadiens et contribue 165 milliards de dollars au PIB, mais continue de faire face à d'importantes pénuries de main-d'œuvre, » a rappelé M. Gilbert. « Sans une stratégie coordonnée et à long terme pour la main-d'œuvre, toute stratégie ambitieuse de construction risque de s'essouffler. »

L'investissement du gouvernement dans la reconnaissance des titres de compétences étrangers est également une mesure positive, mais l'ACC souligne qu'il demeure trop axé sur les programmes syndiqués.

« Les programmes de formation syndiqués jouent un rôle important dans le développement de la main-d'œuvre canadienne, mais il faut assurer un accès équitable à la formation et à la reconnaissance des compétences pour tous les travailleurs, y compris les 70 % de la main-d'œuvre du secteur non syndiquée, » a précisé M. Gilbert. « Si nous voulons construire plus de logements et d'infrastructures plus rapidement, il faut des investissements qui ne laissent personne derrière. »

Enfin, l'ACC soutient la volonté du gouvernement de renforcer l'industrie nationale, mais souligne que les politiques d'approvisionnement ne doivent pas restreindre involontairement la chaîne d'approvisionnement du secteur de la construction. Les constructeurs du Canada dépendent d'un approvisionnement fiable en matériaux et en composants. Un dialogue continu avec le secteur est essentiel pour garantir que les politiques d'approvisionnement nationales renforcent, plutôt que limitent, la capacité du Canada à bâtir.

« Nous avons hâte de collaborer avec le gouvernement fédéral afin de nous assurer que les politiques d'approvisionnement nationales renforcent -- et ne restreignent pas -- la capacité de construction du Canada, » a conclu M. Gilbert. « Lorsque les gouvernements et l'industrie travaillent ensemble, nous pouvons offrir davantage de travailleurs qualifiés, d'infrastructures modernes et de collectivités plus fortes. Ensemble, nous bâtissons le Canada. »

L'ACC représente plus de 18 000 entreprises membres, issues de 57 associations locales et provinciales intégrées à travers le pays. Elle fait entendre la voix des entrepreneurs, fournisseurs et professionnels œuvrant dans ou avec l'industrie canadienne de la construction institutionnelle, commerciale, industrielle, civile et multirésidentielle, en matière de politiques publiques, de normes et de développement juridique.

Le secteur de la construction est l'un des plus grands employeurs du Canada et un moteur essentiel de la prospérité nationale. Composée à 99,9 % de petites et moyennes entreprises, l'industrie emploie plus de 1,6 million de Canadiens et contribue à 7,3 % du produit intérieur brut (PIB) du pays.

