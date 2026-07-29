/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre McKnight fera une annonce sur le gaz naturel liquéfié/

VANCOUVER, BC, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera une annonce au sujet des exportations d'énergie à l'échelle internationale. Un point de presse suivra.

Date : Mercredi 29 juillet 2026

Heure : 8 h (HP)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]