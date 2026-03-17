L'ASFC saisit trois armes à feu de type assaut et porte des accusations à Cornwall English

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Agence des services frontaliers du Canada

17 mars, 2026, 10:00 ET

CORNWALL, ON, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le 3 mars 2026, des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à Cornwall, en Ontario, ont porté des accusations contre un individu après avoir saisi trois armes à feu prohibées de type assaut dans son véhicule.

Warren Oakes, 21 ans, résident d'Akwesasne, a été inculpé de :

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Des armes à feu et chargeurs de type assaut saisis au point d'entrée de l'ASFC à Cornwall le 3 mars 2026. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)
Des armes à feu et chargeurs de type assaut saisis au point d'entrée de l'ASFC à Cornwall le 3 mars 2026. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

  • Contrebande d'armes à feu prohibées au Canada, en violation de l'article 159(1) de la Loi sur les douanes
  • Contrebande de dispositifs interdits au Canada, en violation de l'article 159(1) de la Loi sur les douanes
  • Fausses déclarations, contraires à l'article 153(a) de la Loi sur les douanes
  • Avoir éludé l'observation de la loi, contraire à l'article 153(c) de la Loi sur les douanes
  • Entrave à un agent, en violation de l'article 153.1(b) de la Loi sur les douanes
  • Deux chefs d'accusation de possession d'articles importés illégalement, en violation de l'article 155 de la Loi sur les douanes
  • Importation illégale d'armes à feu prohibées, contraire à l'article 104(1)(a) du Code criminel
  • Importation illégale de dispositifs interdits, contraire à l'article 104(1)(a) du Code criminel
  • Possession d'armes à feu prohibées sans permis, contraire à l'article 92(1) du Code criminel
  • Possession dispositifs interdits sans permis, en violation de l'article 92(2) du Code criminel

Le 3 mars, Oakes a cherché à entrer au Canada par le point d'entrée de Cornwall, mais s'est enfui à Cornwall lorsque les agents de l'ASFC ont référé son véhicule pour un examen secondaire. L'ASFC a contacté la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Police provinciale de l'Ontario et le Service de police mohawk d'Akwesasne pour obtenir de l'aide afin de localiser le véhicule.

La GRC a appréhendé Oakes lors d'un contrôle routier. Le véhicule a été ramené au point d'entrée, où les agents de l'ASFC ont saisi trois armes à feu de type assaut, trois chargeurs interdits et le véhicule lui-même. Oakes a été transféré à la garde de l'ASFC pour faire face à des accusations.

L'enquête est en cours et des accusations supplémentaires pourraient être portées. Ces accusations n'ont pas encore été révisées ni prouvées devant les tribunaux.

Citations

« Cette enquête souligne l'engagement de l'ASFC à déjouer le flux illégal d'armes à feu. Lors de ma visite au point d'entrée de Cornwall, j'ai pu constater personnellement comment les agents détectent et empêchent l'entrée de marchandises dangereuses au Canada. Leur travail contribue à la sécurité et à la sûreté de tous les Canadiens et Canadiennes. »

-- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Chaque jour, les agents de l'ASFC sont à l'affût de tout signe d'activité criminelle à la frontière canadienne. Cette saisie montre l'engagement de nos agents à empêcher les armes à feu illégales d'entrer dans nos collectivités et à tenir les acteurs malveillants responsables de leurs actes. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires des forces de l'ordre, nous continuerons à entraver les opérations de contrebande et à assurer la sécurité de la population canadienne. »

-- Jag Johnston, directrice générale régionale, Région du Nord de l'Ontario de l'ASFC

« La GRC est fière de la réponse rapide et coordonnée dont ont fait preuve nos agents lors de cet incident. Grâce à leur vigilance et à leur professionnalisme, nous avons pu aider nos partenaires de l'ASFC à localiser et à appréhender rapidement cet individu après qu'il se soit enfui du point d'entrée. Nous restons fermement déterminés à déjouer la contrebande d'armes à feu illégales et à travailler aux côtés de nos partenaires chargés de l'application de la loi pour protéger nos collectivités. »

-- Inspecteur Étienne Thauvette, officier responsable du Détachement de la GRC de Cornwall

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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