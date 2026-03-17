Nouvelles fournies parAgence des services frontaliers du Canada
17 mars, 2026, 10:00 ET
CORNWALL, ON, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le 3 mars 2026, des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à Cornwall, en Ontario, ont porté des accusations contre un individu après avoir saisi trois armes à feu prohibées de type assaut dans son véhicule.
Warren Oakes, 21 ans, résident d'Akwesasne, a été inculpé de :
- Contrebande d'armes à feu prohibées au Canada, en violation de l'article 159(1) de la Loi sur les douanes
- Contrebande de dispositifs interdits au Canada, en violation de l'article 159(1) de la Loi sur les douanes
- Fausses déclarations, contraires à l'article 153(a) de la Loi sur les douanes
- Avoir éludé l'observation de la loi, contraire à l'article 153(c) de la Loi sur les douanes
- Entrave à un agent, en violation de l'article 153.1(b) de la Loi sur les douanes
- Deux chefs d'accusation de possession d'articles importés illégalement, en violation de l'article 155 de la Loi sur les douanes
- Importation illégale d'armes à feu prohibées, contraire à l'article 104(1)(a) du Code criminel
- Importation illégale de dispositifs interdits, contraire à l'article 104(1)(a) du Code criminel
- Possession d'armes à feu prohibées sans permis, contraire à l'article 92(1) du Code criminel
- Possession dispositifs interdits sans permis, en violation de l'article 92(2) du Code criminel
Le 3 mars, Oakes a cherché à entrer au Canada par le point d'entrée de Cornwall, mais s'est enfui à Cornwall lorsque les agents de l'ASFC ont référé son véhicule pour un examen secondaire. L'ASFC a contacté la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Police provinciale de l'Ontario et le Service de police mohawk d'Akwesasne pour obtenir de l'aide afin de localiser le véhicule.
La GRC a appréhendé Oakes lors d'un contrôle routier. Le véhicule a été ramené au point d'entrée, où les agents de l'ASFC ont saisi trois armes à feu de type assaut, trois chargeurs interdits et le véhicule lui-même. Oakes a été transféré à la garde de l'ASFC pour faire face à des accusations.
L'enquête est en cours et des accusations supplémentaires pourraient être portées. Ces accusations n'ont pas encore été révisées ni prouvées devant les tribunaux.
Citations
« Cette enquête souligne l'engagement de l'ASFC à déjouer le flux illégal d'armes à feu. Lors de ma visite au point d'entrée de Cornwall, j'ai pu constater personnellement comment les agents détectent et empêchent l'entrée de marchandises dangereuses au Canada. Leur travail contribue à la sécurité et à la sûreté de tous les Canadiens et Canadiennes. »
-- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique
« Chaque jour, les agents de l'ASFC sont à l'affût de tout signe d'activité criminelle à la frontière canadienne. Cette saisie montre l'engagement de nos agents à empêcher les armes à feu illégales d'entrer dans nos collectivités et à tenir les acteurs malveillants responsables de leurs actes. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires des forces de l'ordre, nous continuerons à entraver les opérations de contrebande et à assurer la sécurité de la population canadienne. »
-- Jag Johnston, directrice générale régionale, Région du Nord de l'Ontario de l'ASFC
« La GRC est fière de la réponse rapide et coordonnée dont ont fait preuve nos agents lors de cet incident. Grâce à leur vigilance et à leur professionnalisme, nous avons pu aider nos partenaires de l'ASFC à localiser et à appréhender rapidement cet individu après qu'il se soit enfui du point d'entrée. Nous restons fermement déterminés à déjouer la contrebande d'armes à feu illégales et à travailler aux côtés de nos partenaires chargés de l'application de la loi pour protéger nos collectivités. »
-- Inspecteur Étienne Thauvette, officier responsable du Détachement de la GRC de Cornwall
Faits en bref
- La contrebande et d'autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent entraîner une arrestation, des accusations criminelles et des poursuites devant un tribunal.
- En 2025, les agents de l'ASFC en Ontario ont effectué 6 462 saisies d'articles interdits, dont 494 armes à feu et 12 874 pièces diverses pour des armes à feu ou des chargeurs. Pour consulter les dernières statistiques sur les armes à feu, visitez Statistiques sur les mesures d'application de la loi de l'ASFC.
- Si vous disposez d'informations concernant une activité transfrontalière suspecte, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.
- Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Des informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.
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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada
Personnes-ressources : Agence des services frontaliers du Canada, Relations avec les médias, [email protected], 1-877-761-5945
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