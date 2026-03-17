CORNWALL, ON, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le 3 mars 2026, des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à Cornwall, en Ontario, ont porté des accusations contre un individu après avoir saisi trois armes à feu prohibées de type assaut dans son véhicule.

Warren Oakes, 21 ans, résident d'Akwesasne, a été inculpé de :

Des armes à feu et chargeurs de type assaut saisis au point d'entrée de l'ASFC à Cornwall le 3 mars 2026. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Contrebande d'armes à feu prohibées au Canada, en violation de l'article 159(1) de la Loi sur les douanes

Contrebande de dispositifs interdits au Canada, en violation de l'article 159(1) de la Loi sur les douanes

Fausses déclarations, contraires à l'article 153(a) de la Loi sur les douanes

Avoir éludé l'observation de la loi, contraire à l'article 153(c) de la Loi sur les douanes

Entrave à un agent, en violation de l'article 153.1(b) de la Loi sur les douanes

Deux chefs d'accusation de possession d'articles importés illégalement, en violation de l'article 155 de la Loi sur les douanes

Importation illégale d'armes à feu prohibées, contraire à l'article 104(1)(a) du Code criminel

Importation illégale de dispositifs interdits, contraire à l'article 104(1)(a) du Code criminel

Possession d'armes à feu prohibées sans permis, contraire à l'article 92(1) du Code criminel

Possession dispositifs interdits sans permis, en violation de l'article 92(2) du Code criminel

Le 3 mars, Oakes a cherché à entrer au Canada par le point d'entrée de Cornwall, mais s'est enfui à Cornwall lorsque les agents de l'ASFC ont référé son véhicule pour un examen secondaire. L'ASFC a contacté la Gendarmerie royale du Canada (GRC), la Police provinciale de l'Ontario et le Service de police mohawk d'Akwesasne pour obtenir de l'aide afin de localiser le véhicule.

La GRC a appréhendé Oakes lors d'un contrôle routier. Le véhicule a été ramené au point d'entrée, où les agents de l'ASFC ont saisi trois armes à feu de type assaut, trois chargeurs interdits et le véhicule lui-même. Oakes a été transféré à la garde de l'ASFC pour faire face à des accusations.

L'enquête est en cours et des accusations supplémentaires pourraient être portées. Ces accusations n'ont pas encore été révisées ni prouvées devant les tribunaux.

Citations

« Cette enquête souligne l'engagement de l'ASFC à déjouer le flux illégal d'armes à feu. Lors de ma visite au point d'entrée de Cornwall, j'ai pu constater personnellement comment les agents détectent et empêchent l'entrée de marchandises dangereuses au Canada. Leur travail contribue à la sécurité et à la sûreté de tous les Canadiens et Canadiennes. »

-- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Chaque jour, les agents de l'ASFC sont à l'affût de tout signe d'activité criminelle à la frontière canadienne. Cette saisie montre l'engagement de nos agents à empêcher les armes à feu illégales d'entrer dans nos collectivités et à tenir les acteurs malveillants responsables de leurs actes. En travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires des forces de l'ordre, nous continuerons à entraver les opérations de contrebande et à assurer la sécurité de la population canadienne. »

-- Jag Johnston, directrice générale régionale, Région du Nord de l'Ontario de l'ASFC

« La GRC est fière de la réponse rapide et coordonnée dont ont fait preuve nos agents lors de cet incident. Grâce à leur vigilance et à leur professionnalisme, nous avons pu aider nos partenaires de l'ASFC à localiser et à appréhender rapidement cet individu après qu'il se soit enfui du point d'entrée. Nous restons fermement déterminés à déjouer la contrebande d'armes à feu illégales et à travailler aux côtés de nos partenaires chargés de l'application de la loi pour protéger nos collectivités. »

-- Inspecteur Étienne Thauvette, officier responsable du Détachement de la GRC de Cornwall

Faits en bref

La contrebande et d'autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent entraîner une arrestation, des accusations criminelles et des poursuites devant un tribunal.

et au peuvent entraîner une arrestation, des accusations criminelles et des poursuites devant un tribunal. En 2025, les agents de l'ASFC en Ontario ont effectué 6 462 saisies d'articles interdits, dont 494 armes à feu et 12 874 pièces diverses pour des armes à feu ou des chargeurs. Pour consulter les dernières statistiques sur les armes à feu, visitez Statistiques sur les mesures d'application de la loi de l'ASFC.

Si vous disposez d'informations concernant une activité transfrontalière suspecte, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Des informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Agence des services frontaliers du Canada, Relations avec les médias, [email protected], 1-877-761-5945