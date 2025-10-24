BURNABY, BC, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Le 15 septembre, des agents des services frontaliers du Centre d'examen des conteneurs de Burnaby ont examiné une cargaison en provenance de la Chine déclarée être des ventilateurs électriques. Le conteneur a été renvoyé aux fins d'examen sur la base de renseignements échangés avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), par nos partenaires de l'application de la loi aux États-Unis et en Chine.

Des agents des services frontaliers de l'ASFC saisissent 19 982 cartouches de cigarettes. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Au cours de l'examen, il a été constaté que le conteneur contenait 216 boîtes remplies de 19 982 cartouches de cigarettes. La valeur de près de 4 millions de cigarettes individuelles saisies est de 2 205 613,16 $, et le montant des droits et taxes éludés est évalué à 2 499 348,56 $.

En plus de nuire à l'économie canadienne, les profits tirés du commerce illégal du tabac aident souvent à financer d'autres activités du crime organisé, comme la traite de personnes, les armes à feu et la contrebande de drogues. Tout contrevenant s'expose à des sanctions et à des poursuites judiciaires.

L'ASFC s'est engagée à protéger les Canadiens en interceptant les tentatives de contrebande à nos frontières, en enquêtant sur celles-ci et en perturbant le crime organisé.

« Notre priorité absolue est la sécurité et la sûreté de nos collectivités. L'argent que les contrebandiers tirent de la vente de marchandises de contrebande, comme les cigarettes saisies à Burnaby, alimente le crime organisé. J'ai pu observer de près le travail de nos agents de l'ASFC et je tiens à les remercier pour leurs efforts visant à protéger nos frontières et à assurer la sécurité et le bien-être de nos collectivités. »

-- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'ASFC travaille d'arrache-pied pour intercepter les objets interdits à nos frontières et enquête sur ceux qui enfreignent les lois du Canada. Les efforts de nos agents des services frontaliers, de nos agents du renseignement et de nos enquêteurs ont déjoué le commerce illégal, ce qui nuit à nos collectivités et à nos entreprises locales.

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

La contrebande et d'autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent mener à une arrestation, à des accusations criminelles et à des poursuites devant un tribunal.

et au peuvent mener à une arrestation, à des accusations criminelles et à des poursuites devant un tribunal. Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. L'information disponible sur le Plan frontalier est disponible ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration - Canada.ca

L'ASFC contrôle les marchandises qui entrent au Canada, notamment le courrier international et les envois de messagerie, et examine de plus près celles qui peuvent constituer une menace pour la sécurité des Canadiens.

Pour obtenir les plus récentes statistiques sur l'application de la loi, consultez la page Saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au numéro sans frais 1-888-502-9060.

