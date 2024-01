L'ASFC saisit 233 kg de stupéfiants et la GRC dépose des accusations criminelles

NIAGARA, ON, le 10 janv. 2024 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont uni leurs forces pour protéger nos collectivités en empêchant l'entrée au Canada de cocaïne d'une valeur approximative de 6,5 millions de dollars.

Le 26 septembre 2023, un camionneur commercial est arrivé au poste d'inspection primaire du point d'entrée du pont Queenston-Lewiston à Niagara-on-the-Lake, en Ontario. Le conducteur a été renvoyé pour subir une deuxième inspection de son camion et de sa remorque. Une inspection de la marchandise a permis de découvrir 202 objets en forme de brique qui se sont avérés être de la cocaïne. Le poids total de la cocaïne présumée était de 233 kg. Le conducteur a été arrêté par l'ASFC et a été confié à l'Équipe d'intégrité des frontières de la GRC, tout comme les stupéfiants présumés.

À la suite d'une enquête approfondie, le 19 décembre 2023, la GRC a porté les accusations suivantes contre Sukhwinder DHANJU, de Brampton, en Ontario, âgé de 35 ans :

Importation de cocaïne, en violation de l'article 6 (1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Possession en vue de faire le trafic, en violation de l'article 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Sukhwinder Dhanju a été remis en liberté sous conditions strictes. Sa prochaine comparution devant le tribunal a été fixée au 2 février 2024 à 9 h, au 59, rue Church, à St. Catharines, Ontario.

« Cette enquête est un autre excellent exemple du partenariat entre la GRC et l'ASFC visant à assurer la sécurité de nos collectivités. Grâce à un effort commun, la GRC et l'ASFC ont une fois de plus démontré leur engagement continu à travailler ensemble pour lutter efficacement contre le commerce de la drogue. »

- Rae Bolsterli, surintendante, officier responsable, Programme d'intégrité des frontières de la GRC, Division O

« La diligence de nos agents des services frontaliers a mené à cette importante saisie de stupéfiants. Notre collaboration avec la GRC est essentielle pour démanteler les organisations de contrebande et garder les drogues dangereuses hors de nos collectivités. »

Jeff Walters, directeur, Opérations de district de Niagara, Agence des services frontaliers du Canada

Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est invité à communiquer avec le service de police de sa localité; avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020; ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

La contrebande de stupéfiants et les autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites devant les tribunaux. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du Canada et l'interdiction de revenir au pays.

peuvent entraîner des poursuites devant les tribunaux. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier le renvoi du et l'interdiction de revenir au pays. Pour obtenir les dernières statistiques sur la contrebande, visitez la section sur les saisies du site Web de l''Agence des services frontaliers du Canada .

Si vous détenez des informations sur des activités transfrontalières douteuses, veuillez appeler à la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060.

