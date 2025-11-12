MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Les agents des services frontaliers du Service maritime et ferroviaire de Montréal ont réalisé deux saisies de cannabis destinées à l'exportation les 17 et 26 septembre derniers, pour un total de 2 723 kg. Dans les deux cas, le cannabis devait se rendre au Royaume-Uni.

La saisie la plus importante en termes de quantité a été effectuée le 17 septembre, alors que 2 550 kg de cette drogue ont été trouvés dans une cargaison contenant des paquets de bois d'œuvre. Le 26 septembre, il s'agissait de 173 kg découverts dans un conteneur avec des boîtes de rouleaux de papier essuie-tout.

La drogue a été remise à la Gendarmerie royale du Canada.

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s'est engagée à protéger nos collectivités contre la contrebande et le crime organisé. Bien que le cannabis soit légal au Canada, le commerce du cannabis de contrebande transfrontalière constitue une infraction criminelle grave, passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans, en vertu de la Loi sur les douanes et d'une peine de 14 ans en vertu de la Loi sur le cannabis. La contrebande de cannabis soutient le crime organisé et aide à financer d'autres activités illégales, telles que la contrebande de stupéfiants et d'armes.

Citations

« Nos agents travaillent chaque jour en collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux pour empêcher l'importation et l'exportation des marchandises de contrebande, y compris le cannabis. Leur diligence et leur dévouement servent le même objectif : assurer la sécurité de nos collectivités et l'intégrité de nos frontières. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Je tiens à souligner la vigilance des agents des services frontaliers du Service maritime et ferroviaire de Montréal, dont le travail exemplaire a permis ces importantes interceptions. Chaque saisie porte un coup au crime organisé et contribue à renforcer la sécurité de nos collectivités. »

- Eric Lapierre, Directeur général régional, Région du Québec, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Vous trouverez des renseignements sur le plan frontalier à l'adresse suivante : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

Pour obtenir les plus récentes statistiques sur la contrebande, veuillez consulter la page Web suivante : Saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada.

Même si le cannabis a été légalisé et réglementé au Canada, son importation ou exportation sous toutes ses formes sans permis ou exception autorisée par Santé Canada constitue une infraction criminelle grave, passible d'arrestation et de poursuites.

Renseignez vous sur le cannabis à la frontière.

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la loi sur les douanes peuvent donner lieu à des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et l'interdiction d'y revenir.

Contactez la ligne de surveillance frontalière pour signalez des activités transfrontalières suspectes en utilisant notre formulaire en ligne sécurisé ou notre ligne de téléphonique sans frais au 1-888-502-9060.

X: @FrontiereCan

Facebook: FrontiereCan

Instagram: FrontiereCanhttps://www.instagram.com/canborder/

YouTube: FrontiereCan

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945