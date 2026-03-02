POINT EDWARD, ON, le 2 mars 2026 /CNW/ - Le 19 février 2026, un camion commercial, arrivant au point d'entrée du pont Blue Water en provenance des États-Unis, a été référé par un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada (CBSA) pour un examen secondaire. Lors de l'inspection de la remorque, les agents des services frontaliers ont trouvé et saisi 111,4 kg de cocaïne présumée.

L'ASFC saisit 111 kg de cocaïne au pont Blue Water. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

L'ASFC a arrêté Sarkaren Vir Singh, 29 ans, de Dartmouth, Nouvelle-Écosse, et Chamkaur Singh, 25 ans, de Belleville, Ontario. Les deux individus ainsi que les stupéfiants saisis ont été transférés à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Depuis, les personnes concernées ont été inculpées d'importation de cocaïne et de possession de cocaïne dans le but d'en faire le trafic en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Les deux affaires sont actuellement devant la Cour de justice de l'Ontario, à Sarnia, en Ontario. Les accusations sont soumises à validation par le tribunal.

Depuis le 1er janvier 2025, les agents des services frontaliers de la région sud de l'Ontario de l'ASFC ont saisi 1 743 kg de cocaïne provenant des États-Unis.

Citations

« Le Canada ne tolère aucune tentative visant à compromettre l'intégrité et la sécurité de ses frontières. Je remercie l'ASFC et la GRC pour leur engagement à arrêter les criminels et à protéger nos collectivités. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Cette importante saisie de cocaïne met en lumière le rôle crucial que joue l'ASFC dans la lutte contre le trafic de drogues illégales vers le Canada et la sécurité de nos collectivités. La vigilance et le dévouement des agents des services frontaliers dans le sud de l'Ontario contribuent à protéger et à sécuriser notre frontière. "

- Michael Prosia, directeur général régional - Région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

« La GRC est déterminée à travailler en étroite collaboration avec l'ASFC et nos partenaires chargés de l'application de la loi pour empêcher que des stupéfiants dangereux ne parviennent dans les collectivités de l'Ontario. Cette saisie témoigne de la solide collaboration et du sérieux de l'engagement de nos agents à lutter contre le crime organisé età protéger notre frontière. »

- Surintendant Dale Foote, agent chargé de la Lutte contre la criminalité transfrontalière, police fédérale de la GRC - Région du Centre

Faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Des informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

L'Unité du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé dans l'identification des risques liés aux frontières et dans la protection de la sécurité et de la sûreté des Canadiens et des Canadiennes.

Pour obtenir les dernières statistiques sur la contrebande, visitez les statistiques sur les saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous disposez d'informations concernant une activité transfrontalière suspecte, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Communiquer avec nous : Relations avec les médias : Agence des services frontaliers du Canada (http://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/media-fra.html), [email protected], 1-877-761-5945; Police fédérale de la GRC - Communication et relations avec les médias de la région du Centre (Ontario), Courriel :[email protected]