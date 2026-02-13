CALGARY, AB, le 13 févr. 2026 /CNW/ - En novembre et décembre 2025, des agents des services frontaliers de l'ASFC au point d'entrée de Coutts, dans le sud de l'Alberta, ont saisi un total combiné de 1 010 kg de cocaïne, méthamphétamine, héroïne présumée et dode (pavots à opium) provenant de trois camions commerciaux.

Les agents de l'ASFC au point d'entrée de Coutts saisissent 1 010 kg de stupéfiants dans trois incidents distincts. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Le 26 novembre, les agents ont examiné un camion commercial transportant une cargaison de boissons électrolytiques à destination de Calgary, en Alberta. Avec l'aide du Service des chiens détecteurs de l'ASFC, les agents ont trouvé 461 kg de cocaïne et 43 kg d'héroïne présumée. Les policiers ont également trouvé 1 gramme d'opium caché dans la cabine du camion. Le chauffeur a été arrêté pour contrebande.

Le 2 décembre, des agents ont inspecté un camion commercial transportant une remorque de camion vide. Lors de la fouille du camion, les agents ont trouvé 300 kg de cocaïne. Les agents ont également trouvé 400 grammes de dode suspecté (pavots d'opium) dans la cabine du camion. Le chauffeur a été arrêté pour contrebande.

Le 18 décembre, des agents, avec l'aide du Service des chiens détecteurs de l'ASFC, ont inspecté un camion commercial transportant une cargaison déclarée de pièces d'aspirateur

À destination de Calgary, en Alberta. Lors de la fouille, les agents ont trouvé de la méthamphétamine cachée à l'intérieur. Après l'examen, un total de 206 kg de méthamphétamine a été saisi. Le chauffeur a été arrêté pour contrebande.

Dans les trois incidents, les conducteurs et les stupéfiants saisis ont été transférés à la garde de la Police fédérale de la GRC, Région du Nord-Ouest.

« Cette série de saisies importantes illustre le sérieux des agents de l'ASFC qui défendent sans relâche nos frontières et protègent nos collectivités contre les drogues dangereuses et les groupes criminels organisés. En tant que gouvernement, la sécurité et la sûreté de tous les Canadiens et les Canadiennes constituent notre responsabilité la plus importante. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Les agents de l'ASFC restent vigilants et déterminés à empêcher les drogues nocives d'entrer dans nos rues. En collaboration avec nos partenaires de la GRC chargés de l'application de la loi, nous assurons la sécurité de la population canadienne en sécurisant nos frontières et en déjouant la criminalité. »

- Janalee Bell-Boychuk, directrice générale régionale, région des Prairies, Agence des services frontaliers du Canada

« Grâce à une importante collaboration avec nos partenaires, nous continuons à renforcer notre capacité à détecter, intercepter et empêcher que des drogues nocives ne franchissent nos frontières. Cet engagement commun reflète notre volonté collective de protéger la popuilation canadienne et à déjouer les activités de ceux qui tentent de faire le trafic de substances dangereuses. »

- Commissaire adjointe Lisa Moreland, commandante régionale, Police fédérale de la GRC, Région du Nord-Ouest

La contrebande et d'autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code pénal peuvent entraîner une arrestation, des poursuites pénales et des poursuites devant un tribunal.

et au Code pénal peuvent entraîner une arrestation, des poursuites pénales et des poursuites devant un tribunal. L'ASFC filtre les marchandises entrant au Canada et inspecte de plus près celles qui pourraient représenter une menace pour la sécurité de la population canadienne.

En 2025, les agents de l'ASFC en Alberta ont effectué 1 292 saisies de stupéfiants illégaux, dont 1 054 kg de cocaïne et 279 kg de méthamphétamine.

En 2025, les équipes de service de chiens détecteurs de l'ASFC ont effectué 29 486 fouilles, découvrant 13 986 aliments, plantes et animaux à haut risque, ainsi que 34 810 saisies impliquant des drogues, des armes à feu et de devises en espèces.

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Les informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration - Canada.ca

Pour les dernières statistiques sur la contrebande, visitez les Saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada .

Si vous avez des informations concernant une activité transfrontalière suspecte, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS

