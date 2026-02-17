POINT EDWARD, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le 4 février 2026, un camion commercial arrivant au point d'entrée du pont Blue Water en provenance des États-Unis a été référé par un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada (CBSA) pour un examen secondaire. Lors de l'inspection de la remorque, des agents des services frontaliers, avec l'aide d'un chien détecteur, ont découvert 16 sacs de voyage contenant ce qui semblait être de la méthamphétamine. Le poids total des stupéfiants était de 266,4 kg.

L'ASFC saisit 266 kg de méthamphétamine au pont Blue Water. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

L'ASFC a arrêté Kulbir Singh, 29 ans, de Woodstock, Ontario, et l'a remis, ainsi que les stupéfiants, à la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Singh a été inculpé par la GRC d'importation de méthamphétamine, ainsi que de possession de méthamphétamine dans le but d'en faire le trafic en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

L'affaire est devant la Cour de justice de l'Ontario à Sarnia, Ontario. Les accusations sont soumises à validation par le tribunal. L'enquête se poursuit.

Depuis le 1er janvier 2025, l'ASFC du sud de l'Ontario a saisi 616,5 kg de méthamphétamine provenant des États-Unis.

« La priorité absolue de notre gouvernement est d'assurer la sécurité des Canadiens. Je tiens à remercier l'ASFC et la GRC pour leur dévouement à mettre fin aux activités criminelles et à protéger les collectivités partout au Canada contre les effets néfastes des drogues. Les agents des services frontaliers constituent notre première ligne de défense contre la criminalité transnationale. » - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'Agence des services frontaliers du Canada travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour empêcher l'entrée de stupéfiants au Canada. Cette saisie démontre l'efficacité des agents des services frontaliers dans l'interception de drogues illégales et la protection des collectivités canadiennes. Grâce au travail de notre personnel de première ligne dévoué ayant participé à cette saisie, une quantité importante de stupéfiants a été retirée des rues du sud de l'Ontario. »

- Michael Prosia, directeur général régional, région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

« La GRC et l'ASFC travaillent main dans la main pour sécuriser notre frontière internationale. Les groupes criminels organisés comptent sur les profits tirés du trafic de drogue pour financer d'autres activités criminelles, et cette saisie représente un coup dur pour la criminalité dans le sud de l'Ontario. Des actions comme celle-ci jouent un rôle important dans la sécurité de nos collectivités. »

- Surintendant Dale Foote, responsable du Programme de l'intégrité des frontières de la GRC - Région centrale

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et renforcer le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Des informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

En 2025, les équipes du Service de chiens détecteurs de l'ASFC ont mené 29 486 perquisitions, découvrant 13 986 aliments, plantes et animaux à haut risque, ainsi que 34 810 saisies impliquant des drogues, des armes à feu et d'argent.

Pour les dernières statistiques sur la contrebande, visitez les Stastistiques sur les mesures d'application de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous disposez d'informations concernant des activités transfrontalières suspectes , veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060. Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Pour les ressortissants étrangers, cela peut entrainer leur renvoi du Canada et une interdiction de revenir au Canada.

