OTTAWA, ON, le 2 mars 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) met en garde la population canadienne contre les fraudeurs qui se font passer pour des agents de l'ASFC.

Il existe de nombreuses fraudes et arnaques sophistiquées au Canada. Certaines tentent d'imiter les services du gouvernement fédéral afin d'obtenir des renseignements personnels et financiers.

Les méthodes et les messages utilisés par les fraudeurs évoluent constamment. Dans certains cas, les appels téléphoniques peuvent afficher des numéros et des noms d'employés qui semblent provenir de l'ASFC, mais qui sont en réalité faux. Les courriels peuvent contenir des logos officiels, des adresses électroniques ou des noms et titres d'employés pour induire le public en erreur.

Dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, l'ASFC partage des conseils pour vous aider à reconnaître, à signaler et à vous protéger contre la fraude :

L'ASFC ne communique jamais avec les personnes par courriel, Internet, message texte ou téléphone pour demander un paiement ou des renseignements personnels. L'ASFC ne demande jamais de numéro d'assurance sociale (NAS) ou de numéro de carte de crédit par téléphone, message texte ou courriel. Si cela se produit, veuillez ignorer l'appel, raccrocher, ne pas répondre au message texte ou au courriel et signaler l'incident au Centre antifraude du Canada.

Si vous recevez un appel vous informant que vous devez payer des droits et des taxes sur un colis détenu par l'ASFC et vous menaçant de sanctions, y compris une peine de prison, il s'agit d'une arnaque.

Vous trouverez plus d'informations sur notre page Web consacrée à la manière de vous protéger contre la fraude.

