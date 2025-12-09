OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Le Plan frontalier du Canada et le Budget 2025 soulignent l'importance d'investir dans une frontière solide pour protéger la population canadienne et notre économie. Alors que l'année 2025 touche à sa fin, le travail accompli par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), partout au pays et dans le monde, témoigne des résultats de cet engagement.

Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, l'ASFC a joué un rôle clé dans la lutte contre le crime organisé et la sécurité des collectivités partout au Canada en interceptant :

30,791 kg de drogues illégales, plus que les 25 600 kg saisis l'année dernière ;

Plus de 13 500 armes dangereuses, dont plus de 740 armes à feu, similaire à 2024 où 15 600 armes et 850 armes à feu ont été saisies ;

Plus de 1 320 véhicules volés, contre environ 2 270 en 2024, reflétant ainsi la baisse globale des vols de véhicules enregistrés au Canada en 2025.

Durant cette même période, l'évolution des habitudes de voyage et de migration à l'échelle mondiale a conduit l'ASFC à traiter 12 % moins de voyageurs à ses points d'entrée, ce qui lui a donné plus de temps pour se concentrer sur d'autres priorités, notamment le renvoi de 19 000 personnes inadmissibles vers leur pays d'origine.

L'ASFC a également joué un rôle essentiel dans le maintien du flux du commerce international. Ceci a inclut la collecte de plus de 40 milliards de dollars en droits et taxes ainsi que l'examen de plus de 4,3 millions de camions commerciaux, ce qui correspond aux volumes de 2024.

Appliquer nos lois pour assurer la sécurité du Canada

L'ASFC agit comme première ligne de défense du Canada sur 1 200 points d'entrée répartis dans tout le pays. Chaque jour, 16 500 employés, dont plus de 8 500 agents de première ligne, jouent un rôle crucial dans la protection de nos collectivités en empêchant l'entrée au Canada de biens illégaux et de personnes inadmissibles.

Avec l'embauche de 1 000 nouveaux agents, l'ASFC aura encore plus de capacité pour sévir contre la contrebande de biens volés, d'armes illégales et de drogues, pour faire respecter les mesures d'importation et pour enquêter sur les pratiques commerciales déloyales.

Ces nouveaux agents de l'ASFC se joindront aux milliers d'agents des services frontaliers et aux centaines d'enquêteurs criminels, d'agents d'application de la loi dans les bureaux intérieurs, d'agents d'audience, d'agents de renseignement et d'agents internationaux de l'ASFC qui soutiennent et font déjà respecter les lois frontalières canadiennes, et prennent des mesures contre ceux qui tentent de les enfreindre.

Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025 :

Les agents de l'ASFC travaillant aux points d'entrée et les enquêteurs situés dans tout le pays ont saisi plus de 13 500 armes (2 193 provenant des États-Unis), dont plus de 740 armes à feu (650 provenant des États-Unis).

30 791 kg de drogues illicites ont été interceptés avant d'atteindre les collectivités au Canada et dans le monde entier, soit plus que les 25 600 kg saisis l'année dernière, notamment : 2,6 kg de fentanyl, soit une baisse de 47 % par rapport à la même période en 2024 - Le Canada s'engage à collaborer avec ses partenaires internationaux pour lutter contre la crise mondiale du fentanyl. 3 243 kg de cocaïne, soit une baisse de 18 % par rapport à la même période en 2024. 87 kg d'héroïne, soit une augmentation de 135 % par rapport à la même période en 2024. 1 703 kg de méthamphétamine, soit moins que le total de 3 064 kg saisi en 2024. 26 833 kg d'autres drogues, stupéfiants et produits chimiques précurseurs, soit une augmentation de 35 % par rapport à l'année dernière. 922 kg d'autres opioïdes (y compris l'opium, la méthadone, la morphine et la based de morphine), soit une augmentation de 289 % par rapport à la même période en 2024.

L'ASFC a intercepté plus de 42 400 kg de cannabis et 783 424 kg de tabac non déclaré, empêchant des millions de dollars d'évasion fiscale et combattant le crime organisé. Cela représente presque trois fois le poids du cannabis, et 43 % de tabac non déclaré en plus par rapport aux quantités saisies pour la même période l'année dernière.

Les équipes de service de chiens détecteurs ont mené 29 486 perquisitions, aboutissant à l'interception de 13 986 produits alimentaires, végétaux et animaux à haut risque, ainsi qu'à 1 805 saisies de drogues interdites, d'armes à feu et d'espèces non déclarées.

Les examens à l'exportation menés par l'ASFC ont intercepté 1 327 véhicules volés avant leur expédition à l'étranger. Les services de police de tout le Canada mènent des enquêtes sur le vol de véhicules, et l'ASFC prend action sur 100 % des références et sur nos propres renseignements pour empêcher les véhicules volés de quitter le pays.

Le programme Nos enfants disparus a permis de réunir 35 enfants, disparus ou enlevés, à leurs parents ou tuteurs légaux. Depuis la création du programme en 1986, l'ASFC a contribué à la réunion de 2 100 enfants disparus avec leurs proches.

Les agents de l'ASFC ont joué un rôle clé dans l'intégrité du système d'immigration et en contribuant à la sécurité nationale par :

Le renvoi de près de 19 000 ressortissants étrangers du Canada pour violation de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Un total de 841 d'entre eux faisaient l'objet d'une inadmissibilité pour motifs graves (sécurité nationale, crime organisé, violations des droits de l'homme et criminalité).

(LIPR). Un total de 841 d'entre eux faisaient l'objet d'une inadmissibilité pour motifs graves (sécurité nationale, crime organisé, violations des droits de l'homme et criminalité). L'identification de 35 608 ressortissants étrangers cherchant à entrer au Canada par un point d'entrée le long de la frontière terrestre avec les États-Unis jugé irrecevable. En conséquence, les personnes ont retiré leur demande d'entrée au Canada.

Vérification des contrôles de sécurité pour plus de 61 960 demandeurs d'asile.

De plus, des agents de liaison de l'ASFC, situés partout dans le monde, sont intervenus dans 5 889 affaires pour recommander aux compagnies aériennes de ne pas autoriser un passager à embarquer sur un vol vers le Canada en raison de préoccupations concernant la validité de leurs documents de voyage.

Faciliter le passage des voyageurs légitimes vers le Canada

L'ASFC a accueilli plus de 70 millions de voyageurs au Canada, soit une baisse de 12 % par rapport à 2024. Ceci inclut approximativement :

31,1 millions de voyageurs par avion ;

35,8 millions de voyageurs par voie terrestre ;

3,2 millions de voyageurs par voie maritime.

Soutenir notre économie

Cette année, nous avons pris des mesures importantes pour soutenir l'économie canadienne. L'ASFC a:

Traité près de 4,3 millions de camions commerciaux au Canada, ce qui est comparable aux volumes de 2024 ;

Collecté 40,6 milliards de dollars en paiements en droits de douane et taxes qui soutiennent les programmes et services sur lesquels les Canadiens et les Canadiennes comptent ;

Mis en place le système de Gestion des cotisations et des revenus (GCRA) et traité :

plus de 41 millions de déclarations comptables commerciales ;



plus de 202 500 entreprises utilisent désormais le portail client de la GCRA.

L'ASFC a également joué un rôle clé dans la lutte contre les pratiques commerciales déloyales à l'échelle mondiale, notamment dans plusieurs actions essentielles qui ont soutenu l'industrie de l'acier canadienne, qui emploie directement plus de 23 000 Canadiens. L'ASFC a:

Administré la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) avec plus de 187,5 millions de dollars de droits antidumping et compensatoires imposés, ce qui protège environ 45 000 emplois canadiens chaque année.

(LMSI) avec plus de 187,5 millions de dollars de droits antidumping et compensatoires imposés, ce qui protège environ 45 000 emplois canadiens chaque année. Lancé 33 enquêtes combinées sur le dumping et le subventionnement pour neuf produits différents afin de déterminer s'ils sont vendus à des prix injustes au Canada ou s'ils bénéficient d'un soutien financier de gouvernements étrangers. Cela comprenait 20 enquêtes sur des produits de l'acier.

Appliqué 176 mesures de recours commerciaux pour des produits industriels et de consommation provenant de plus de 40 pays, dont 67 % concernaient les produits de l'acier. Les mesures sont issues d'enquêtes où il a été constaté que du dumping et du subventionnement avaient eu lieu et causaient ou menaçaient de causer des préjudices aux producteurs canadiens. Ces mesures permettent à l'ASFC d'imposer des obligations LMSI lorsque nécessaire.

Citations

« J'ai rendu visite aux agents de l'ASFC dans les points d'entrée partout au pays et j'ai pu constater de près leur engagement et leur dévouement. J'ai également pu constater l'enthousiasme de la nouvelle cohorte de finissants de l'ASFC au moment où nous commencon à embaucher les 1 000 nouveaux agents frontaliers, tel que promis. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent à l'ASFC pour leur travail extraordinaire au cours de la dernière année et pour tout ce qu'ils font pour protéger nos collectivités et soutenir notre économie. Nous continuons à soutenir ces efforts en embauchant davantage d'agents et en investissant dans notre Plan frontalier afin d'assurer la sécurité de la population canadienne. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Je ne saurais trop insister sur l'importance du travail que les agents de l'ASFC accomplissent jour après jour. Leur vigilance à intercepter le fentanyl et d'autres substances illicites avant qu'ils n'atteignent nos communautés a eu un impact profond sur la sécurité de tous les Canadiens. En tant que composante essentielle de l'écosystème d'application de la loi au Canada, leur travail avec nos partenaires permet de prévenir les torts avant qu'ils ne surviennent. Je les remercie pour leur professionnalisme et pour le rôle bien réel qu'ils jouent en sauvant des vies, en renforçant la sécurité de nos frontières et en consolidant la confiance des Canadiens. »

- Kevin Brosseau, Tsar du fentanyl du Canada

« Les agents de l'ASFC se portent garants de la sécurité du Canada à toute heure du jour et de la nuit. Ils travaillent avec diligence pour protéger nos collectivités et notre prospérité. En 2025, l'ASFC a arrêté à nos frontières les réseaux criminels transnationaux organisés, a découvert des entreprises étrangères sous-évaluant leurs marchandises et les a poursuivies, a arrêté et procédé au renvoi de ressortissants étrangers inadmissibles qui tentaient d'entrer au Canada sous de faux prétextes. Et nous nous apprêtons à faire de même, voire davantage, en 2026. »

- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

