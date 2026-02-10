ABBOTSFORD, BC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé l'arrestation d'un ressortissant étranger qui tentait de faire passer en contrebande une importante quantité de méthamphétamine au point d'entrée d'Abbotsford-Huntingdon, en Colombie-Britannique.

Les agents des services frontaliers de l'ASFC saisissent 314 kg de méthamphétamine au point d'entrée d'Abbotsford-Huntingdon. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Le 22 novembre 2025, les agents des services frontaliers de l'ASFC ont inspecté un véhicule commercial qui revenait au Canada en provenance des États-Unis. Avec l'aide de l'équipe cynophile de l'ASFC, les agents ont découvert 12 boîtes contenant 314 kg de méthamphétamine dissimulées dans le camion et la remorque.

Cette interception représente la plus importante saisie de stupéfiants à ce jour au point d'entrée d'Abbotsford-Huntingdon.

L'ASFC a arrêté le conducteur, qui a ensuite été transféré à la garde de l'Équipe intégrée de contrôle des frontières (EICF) de la Police fédérale de la région du Pacifique de la GRC.

Satnam Singh a été arrêté et accusé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances de :

possession de méthamphétamine à des fins d'importation au Canada, et,

possession de méthamphétamine à des fins de trafic.

« Cette importante saisie représente un autre camion rempli de drogues illégales qui ne se retrouveront pas dans nos collectivités. Elle est le fruit du travail dévoué de l'ASFC et de la GRC, qui sont en première ligne dans la lutte contre le trafic de drogues et le crime organisé. Grâce à leurs efforts, nous sécurisons nos frontières, démantelons les réseaux criminels internationaux et assurons la sécurité des Canadiens. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Les agents de l'ASFC travaillent sans relâche pour assurer la sécurité des frontières canadiennes. Il s'agit de la plus importante saisie de stupéfiants à ce jour au point d'entrée d'Abbotsford-Huntingdon. En partenariat avec la GRC, nous continuons à exercer des pressions sur les réseaux criminels, à perturber le trafic de drogues illégales et à empêcher les individus dangereux d'entrer dans nos collectivités. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

« En collaboration avec nos partenaires de l'ASFC, nous avons procédé à une saisie importante qui démontre notre force collective pour démanteler les réseaux transnationaux de trafic de drogues avant qu'ils ne puissent nuire à nos collectivités. Je félicite nos enquêteurs dont le travail assidu a non seulement conduit à des accusations criminelles, mais renforce également notre engagement à identifier et à arrêter ceux qui tentent d'exploiter nos frontières à des fins de trafic illicite. »

- Stephen Lee, commandant régional par intérim, Police fédérale de la GRC, région du Pacifique

Faits en bref

L'ASFC et la police fédérale de la GRC collaborent avec des partenaires nationaux et internationaux pour perturber les réseaux transnationaux de trafic de drogue et leurs chaînes d'approvisionnement.

La contrebande de stupéfiants et d'autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires. Pour les ressortissants étrangers, cela peut entraîner leur renvoi du Canada et une interdiction de revenir au Canada.

peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires. Pour les ressortissants étrangers, cela peut entraîner leur renvoi du Canada et une interdiction de revenir au Canada. La Section du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé dans l'identification des risques liés aux frontières et dans la protection de la sécurité et de la sûreté des Canadiens.

Entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025, des agents de l'ASFC dans la région du Pacifique ont effectué 10 428 saisies illégales de stupéfiants, dont la saisie de 1 041 kg de méthamphétamines. Pour en savoir plus sur les faits saillants de l'ASFC en 2025 en Colombie-Britannique et au Yukon, consultez le document : L'ASFC en Colombie-Britannique et dans le territoire du Yukon : Faits marquants de 2025.

En 2025, les équipes de service de chiens détecteurs de l'ASFC ont effectué 29 486 fouilles, découvrant 13 986 aliments, plantes et animaux à haut risque, ainsi que 34 810 saisies impliquant des drogues, des armes à feu et de devises en espèces.

Pour consulter les dernières statistiques sur la contrebande, rendez-vous sur Statistiques sur les mesures d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada .

Le Plan frontalier est le plus important investissement jamais réalisé dans l'histoire du Canada en matière de frontières. Sur les 1,3 milliard de dollars investis, plus de 355 millions de dollars aideront l'ASFC à renforcer ses effectifs de première ligne et à se doter des outils et des technologies les plus récents pour lutter contre le trafic de drogues et d'armes à feu. Vous trouverez des informations sur ce plan ici : Plan frontalier du gouvernement du Canada : des investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

Toute personne disposant d'informations sur des activités criminelles est encouragée à contacter la police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

