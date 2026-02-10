KINGSTON, ON, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Le 23 janvier 2026, des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont intercepté un colis à l'aéroport international de Hamilton en provenance de Chine. Le colis était adressé à un résident de Kingston, en Ontario.

Après examen, l'ASFC a déterminé que le colis contenait une poupée grandeur nature correspondant à la définition de matériel d'abus et d'exploitation pédosexuels. L'ASFC a fait appel à l'Unité de lutte contre l'exploitation des enfants sur Internet de la police de Kingston pour mener une enquête plus approfondie.

Le 3 février 2026, un homme de 57 ans de Kingston a été arrêté dans une résidence située dans le quartier de Barnsley Crescent et Acadia Drive. L'accusé a été conduit au quartier général de la police de Kingston et placé en détention en attendant son audience de remise en liberté sous caution.

Accusations :

Possession de matériel d'abus et d'exploitation pédosexuels, en violation de l'article 163.1(4) du Code criminel.

Importation de matériel d'abus et d'exploitation pédosexuels, en violation de l'article 163.1(3) du Code criminel.

Non-respect d'une ordonnance de surveillance de longue durée, contraire à l'article 753.3(1) du Code criminel.

L'accusé faisait l'objet d'une ordonnance de surveillance de longue durée en raison de condamnations antérieures pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs.

L'enquête se poursuit et d'autres accusations pourraient être portées.

Si vous avez des informations concernant des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la Ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Police de Kingston, Agent Anthony Colangeli, responsable des relations médias, [email protected], 613-549-4660; Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada (https://www.cbsa-asfc.gc.ca/media/media-fra.html), [email protected], 1-877-761-5945