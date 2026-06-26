L'ASFC porte des accusations criminelles après avoir saisi des armes à feu interdites à Lansdowne

ONTARIO, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a porté plusieurs chefs d'accusation contre deux personnes après avoir saisi plusieurs armes à feu, des munitions, des chargeurs et des substances présumées être des stupéfiants au poste frontalier de Lansdowne (Pont des Mille-Îles).

Le 23 mai 2026, deux personnes se sont présentées au poste frontalier de Lansdowne en provenance des États-Unis, cherchant à entrer au Canada à bord d'un véhicule récréatif remorquant une camionnette.

Armes à feu, chargeurs et stupéfiants saisis au poste frontalier de l'ASFC à Lansdowne.

Les voyageurs ont déclaré à l'agent des services frontaliers qu'ils s'étaient trompés de route en se dirigeant vers la frontière canadienne et qu'ils n'avaient ni arme à feu ni stupéfiants à déclarer. Ils ont été soumis à un contrôle secondaire et le conducteur a admis qu'il avait bel et bien une arme à feu dans le véhicule récréatif. Les deux voyageurs ont été arrêtés pour contrebande.

Les agents de l'ASFC ont fouillé le véhicule récréatif et la camionnette et ont saisi :

huit armes à feu, dont quatre armes à feu prohibées

13 chargeurs, dont sept chargeurs de capacité excessive prohibés

1 500 cartouches

des quantités à usage personnel de plusieurs types de stupéfiants présumés, notamment de la cocaïne, de la psilocybine et du cannabis

En conséquence, Daniel Sargent (59 ans), de Virginie, et Danette Garrelts (56 ans), de Californie, ont chacun été accusés :

de sept chefs d'accusation pour défaut de déclaration de marchandises, en violation de l'article 12(1) de la Loi sur les douanes

d'avoir fait de fausses déclarations, en contravention de l'article 153(e) de la Loi sur les douanes

de douze chefs d'accusation de contrebande, en contravention de l'article 159(1) de la Loi sur les douanes

de deux chefs d'accusation de possession d'une substance contrôlée, en contravention de l'article 4(1) de la Loi sur les drogues et autres substances contrôlées

de deux chefs d'accusation d'importation d'une substance contrôlée, en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Loi sur les drogues et autres substances contrôlées

d'importation de cannabis, en violation de l'article 11, paragraphe 1, de la Loi sur le cannabis

de neuf chefs d'accusation de transport imprudent d'une arme à feu, en violation de l'article 86, paragraphe 1, du Code criminel

de sept chefs d'accusation de possession non autorisée d'une arme à feu, en violation de l'article 91, paragraphe 1, du Code criminel

de deux chefs d'accusation de possession non autorisée d'un engin interdit, en violation de l'article 91, paragraphe 2, du Code criminel

de trois chefs d'accusation de possession non autorisée d'une arme à feu chargée, en violation de l'article 95, paragraphe 1, du Code criminel

de huit chefs d'accusation d'importation non autorisée d'une arme à feu, en violation de l'article 104, paragraphe 1, alinéa a), du Code criminel

d'importation non autorisée d'un engin interdit, en violation de l'article 104, paragraphe 1, alinéa a), du Code criminel

Les prévenus ont été placés en détention provisoire. Leur prochaine comparution devant le tribunal est prévue le 31 juillet 2026. Les chefs d'accusation n'ont pas encore été examinés ni prouvés devant un tribunal.

Citations

« L'Agence des services frontaliers du Canada protège nos frontières et empêche les armes à feu illégales d'entrer sur le territoire. Cette saisie d'armes à feu interdites et de stupéfiants non déclarés démontre la compétence et la capacité des agents des services frontaliers à détecter et à intercepter des marchandises dangereuses. Je tiens à remercier les agents du poste frontalier de Lansdowne pour leur travail visant à préserver la sécurité de tous les Canadiens. »

-- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Les agents des services frontaliers de l'ASFC constituent la première ligne de défense du Canada contre les armes à feu interdites. Leur succès dans la détection de la contrebande et la poursuite des poursuites envoie un message clair : ceux qui enfreignent les lois canadiennes devront rendre des comptes. »

-- Jag Johnston, directeur général régional, région du Nord de l'Ontario de l'ASFC

Faits en bref

La contrebande et les autres infractions à la Loi sur les douanes et au Code criminel peuvent entraîner une arrestation, des accusations criminelles et des poursuites devant un tribunal.

et au peuvent entraîner une arrestation, des accusations criminelles et des poursuites devant un tribunal. En 2025, les agents de l'ASFC en Ontario ont procédé à 6 462 saisies d'articles interdits, dont 494 armes à feu et 12 874 pièces diverses pour armes à feu ou chargeurs. Pour consulter les dernières statistiques sur les armes à feu, rendez-vous sur Statistiques sur les mesures d'application de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Si vous disposez d'informations concernant des activités transfrontalières suspectes, veuillez contacter la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et consolider le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Des informations sur le Plan frontalier sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : des investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

Suivez-nous sur « X » (@FrontiereCan), Instagram, rejoignez-nous sur Facebook ou visitez notre chaîne YouTube.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Agence des services frontaliers du Canada, Relations avec les médias, [email protected], 1-877-761-5945