OTTAWA, ON, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Chaque année, le 26 janvier, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) célèbre la Journée internationale de la douane aux côtés de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et des administrations douanières du monde entier. Le thème de cette année, « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement », s'inscrit dans le mandat de l'ASFC visant à protéger nos frontières et à assurer la sécurité des Canadiens et des Canadiennes, tout en permettant des voyages transfrontaliers sécuritaires et efficaces.

En 2025, l'ASFC a illustré cet engagement par ses efforts dévoués sur le terrain, ses partenariats stratégiques et ses investissements continus dans le cadre du Plan frontalier du Canada. Des employés dédiés de l'ASFC, partout au pays et à l'étranger, ont contré des menaces, déjoué des réseaux criminels et préservé l'intégrité de nos frontières, tout en soutenant l'économie canadienne.

En 2025, l'ASFC a :

saisi 83 211 kg de drogues illégales (y compris du cannabis), dépassant les 52 057 kg interceptés en 2024 ;

(y compris du cannabis), dépassant les 52 057 kg interceptés en 2024 ; confisqué plus de 17 700 armes interdites, dépassant le total de 2024, où plus de 17 200 armes avaient été saisies ;

dépassant le total de 2024, où plus de 17 200 armes avaient été saisies ; confisqué plus de 830 armes à feu, contre plus de 880 en 2024 ;

contre plus de en 2024 ; empêché l'exportation de 1 590 véhicules volés , contre 2 277 véhicules interceptés en 2024, ce qui correspond à une baisse générale du nombre de vols de véhicules à l'échelle nationale ;

, contre 2 277 véhicules interceptés en 2024, ce qui correspond à une baisse générale du nombre de vols de véhicules à l'échelle nationale ; facilité le renvoi de plus de 22 000 personnes inadmissibles , renforçant la sécurité publique et l'intégrité du système d'immigration;

, renforçant la sécurité publique et l'intégrité du système d'immigration; perçu 47,5 milliards de dollars en droits et taxes au cours de l'exercice 2024-2025 via le système de Gestion des cotisations et des revenus de l'ASFC (GCRA), soit près de 2 milliards de dollars de plus que les années précédentes ;

au cours de l'exercice 2024-2025 via le système de Gestion des cotisations et des revenus de l'ASFC (GCRA), soit près de 2 milliards de dollars de plus que les années précédentes ; traité près de 5 millions de camions commerciaux, un chiffre comparable à l'année précédente.

Une réduction de 12 % du nombre de voyageurs par rapport à 2024 a permis à l'ASFC de réorienter ses ressources vers des efforts d'application de la loi essentiels, alors que nous avons accueilli plus de 82 millions de visiteurs et de résidents.

Sécurité frontalière

L'ASFC constitue la première ligne de défense du Canada avec plus de 1 200 points de service. Plus de 16 500 employés dévoués, comptant plus de 8 500 agents en uniforme, travaillent sans relâche pour empêcher l'entrée de marchandises dangereuses et de personnes inadmissibles dans le pays.

L'ajout de 1 000 nouveaux agents de l'ASFC, grâce à un recrutement continu, renforcera encore davantage notre capacité à lutter contre la contrebande d'armes à feu et de drogue et celle des véhicules volés, et à contrer les pratiques commerciales déloyales.

En 2025, l'ASFC a :

intercepté 83 211 kg de drogues illégales (soit plus que le total de 52 057 kg en 2024) qui auraient pu se retrouver dans les rues canadiennes et sur les marchés internationaux , avec des variations selon les catégories : 2,8 kg de fentanyl (en baisse de 43 % par rapport à 2024) 4 725 kg de cocaïne (en hausse de 3 % par rapport à 2024) 128 kg d'héroïne (en hausse de 237 % par rapport à 2024) 2 397 kg de méthamphétamine (en hausse de 10 % par rapport à 2024) 1 144 kg d'autres opioïdes (en hausse de 227 % par rapport à 2024) 28 206 kg d'autres stupéfiants et précurseurs (en hausse de 4 % par rapport à 2024) Plus de 46 608 kg de cannabis et 803 652 kg de tabac non déclaré , soit une augmentation de 162 % des saisies de cannabis et de 40 % de tabac par rapport à l'année précédente, privant ainsi le crime organisé d'un revenu significatif

(soit plus que le total de en 2024) , avec des variations selon les catégories : effectué 29 486 fouilles à l'aide de chiens détecteurs , découvrant 13 986 aliments, plantes et animaux à haut risque, ainsi que 34 810 saisies impliquant des drogues, des armes à feu et de devises en espèces. Ce chiffre dépasse le total de 2024, qui était de 31 028 saisies de drogues, d'armes à feu et de devises ;

, découvrant aliments, plantes et animaux à haut risque, ainsi que saisies impliquant des drogues, des armes à feu et de devises en espèces. Ce chiffre dépasse le total de 2024, qui était de saisies de drogues, d'armes à feu et de devises ; arrêté 1 590 véhicules volés à des points d'exportation , répondant à chaque signalement policier et agissant sur la base de renseignements internes ;

, répondant à chaque signalement policier et agissant sur la base de renseignements internes ; aidé à réunir 35 enfants enlevés ou disparus avec leurs familles, ce qui s'ajoute au total de plus de 2 100 retrouvailles réussies depuis le début du Programme Nos enfants disparus en 1986.

Dans le but de maintenir l'intégrité de nos lois sur l'immigration et la sécurité nationale, les agents de l'ASFC, incluant les agents de liaison en poste dans le monde entier, ont :

procédé au renvoi de près de 22 000 ressortissants étrangers pour des violations à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , dont 1 010 cas impliquant une inadmissibilité grave ;

, dont 1 010 cas impliquant une inadmissibilité grave ; refoulé 40 693 personnes jugées irrecevables aux postes frontaliers terrestres , lesquelles ont par la suite retiré leur demande d'entrée, contre 44 944 personnes jugées inadmissibles en 2024 ;

, lesquelles ont par la suite retiré leur demande d'entrée, contre personnes jugées inadmissibles en procédé à des filtrages de sécurité pour plus de 80 950 demandeurs d'asile ;

; recommandé de bloquer l'embarquement de 7 037 passagers dont les documents de voyage n'étaient pas valides, sur des vols à destination du Canada.

Soutenir notre économie et la circulation des voyageurs légitimes au Canada

En 2025, l'ASFC a traité efficacement plus de 82 millions de voyageurs, soit une baisse de 12 % par rapport à 2024. Parmi eux, environ 36,6 millions voyageaient par avion, 42 millions par voie terrestre et 3,3 millions par voie maritime.

Fidèle à son engagement envers la stabilité économique et la prospérité, l'ASFC a continué de favoriser un commerce équitable et efficace en :

traitant plus de 5 millions d'entrées de camions commerciaux ;

percevant 47,5 milliards de dollars en droits et taxes qui financent des programmes gouvernementaux essentiels ;

qui financent des programmes gouvernementaux essentiels ; élargissant l'utilisation du système Gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC (GCRA ), qui a traité plus de 41 millions de déclarations en détail commerciales et dessert désormais plus de 213 000 entreprises enregistrées par l'intermédiaire de son portail client. Le système de la GCRA a : Permis de percevoir 47,5 milliards de dollars en paiements de droits et de taxes ; Rendu possible l'inscription au Programme de mainlevée avant paiement , ce qui a contribué à un taux de mainlevée électronique de 99,12 % pour les importations commerciales ; Assuré la disponibilité de son portail et de ses fonctionnalités pour les utilisateurs, 99,5 % du temps.

), qui a traité plus de 41 millions de déclarations en détail commerciales et dessert désormais plus de 213 000 entreprises enregistrées par l'intermédiaire de son portail client. Le système de la GCRA a : lançant 33 nouvelles enquêtes sur le dumping et le subventionnement (dont 20 concernait l'acier) et en maintenant 181 mesures de recours commerciaux (dont 67 % liées à l'acier) visant les pratiques déloyales de plus de 40 pays.

Citations

« La sécurité nationale débute à la frontière et l'ASFC est la première ligne de défense du Canada. À l'occasion de la Journée internationale des douanes, et tous les jours, nous exprimons notre gratitude envers le personnel de l'ASFC pour son engagement et sa vigilance dans la protection de notre frontière, la sécurité des Canadiennes et des Canadiens et le soutien de notre économie. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« L'ASFC est fière de collaborer avec les membres de l'Organisation mondiale des douanes pour faire face aux menaces mondiales, déjouer les activités criminelles et prévenir la contrebande de marchandises dangereuses et de personnes. Ces contributions à la sécurité mondiale sont dues aux compétences, au professionnalisme et à la diligence de notre personnel, dans tout le pays et à l'étranger. »

- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

