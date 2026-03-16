OTTAWA, ON, le 16 mars 2026 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) se joint à ses partenaires de la sécurité publique pour souligner la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies, soulignant le rôle important de nos agents des services frontaliers pour arrêter les conducteurs ayant des facultés affaiblies à la frontière. Depuis le 1er janvier 2025, les agents de l'ASFC ont arrêté 634 personnes pour conduite avec facultés affaiblies aux différents points d'entrée terrestres du Canada. Nos agents sont formés pour détecter les signes d'affaiblissement des facultés par l'alcool et les drogues et sont autorisés à effectuer des tests pour confirmer cet affaiblissement.

Des incidents récents soulignent le rôle essentiel que jouent les agents de l'ASFC dans la protection de la sécurité des collectivités canadiennes en identifiant et en traitant efficacement la conduite avec facultés affaiblies :

Au cours d'une fin de semaine en août 2025, les agents de l'ASFC en Ontario ont arrêté trois conducteurs pour conduite avec facultés affaiblies dans des incidents distincts. Au point d'entrée de Cornwall, un conducteur soupçonné d'avoir les facultés affaiblies par la drogue a échoué à Test d'épreuves de coordination des mouvements (TECM).





Dans les deux autres incidents, des conducteurs en état d'ébriété ont été interceptés aux points d'entrée de Sault Ste. Marie et de Pigeon River, dont un conducteur de camion commercial qui avait un thermos contenant de l'alcool à portée de main. Les deux conducteurs ont fourni des échantillons d'haleine à l'aide d'un appareil de détection approuvé (ADA) et ont échoué au test.





Le 24 décembre 2025, un voyageur au point d'entrée de Woodstock, au Nouveau-Brunswick, a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies. Au cours de leur interaction avec le conducteur, les agents de l'ASFC ont observé plusieurs signes d'ébriété potentielle et lui ont rapidement fait passer le test ASD, qu'il a échoué. Les agents ont également saisi de l'alcool, 29 grammes de champignons contenant de la psilocybine et une tablette de chocolat contenant des champignons contenant de la psilocybine dans le véhicule du voyageur.





Le 29 décembre 2025, un chauffeur routier canadien a été arrêté au point d'entrée de North Portal, en Saskatchewan, pour conduite avec facultés affaiblies et trafic de stupéfiants. À la suite d'un examen secondaire de la cabine du camion, des stupéfiants présumés ont été découverts. La GRC a été contactée, s'est rendue au point d'entrée et a placé le conducteur en détention.





Le 3 janvier 2026, des agents de l'ASFC au point d'entrée de Coutts, en Alberta, ont arrêté un individu pour conduite avec facultés affaiblies qui semblait confus, répondait avec retard et avait du mal à répondre aux questions sur sa consommation de cannabis. Bien que le conducteur ait nié avoir récemment consommé de la marijuana, son passager a été trouvé en possession d'un mégot de cannabis dans sa poche. Sur la base de ces observations, les agents ont procédé à un test de sobriété auquel le conducteur a échoué. Il a été arrêté et transféré à la GRC.

Citation

« L'ASFC est un partenaire important dans la protection de la population canadienne en interceptant les conducteurs avec facultés affaiblies à la frontière. Conduire sous l'influence de l'alcool ou de drogues peut avoir des conséquences dévastatrices, mettant en danger des vies et des collectivités. Les agents de l'ASFC prennent des mesures énergiques contre ceux qui compromettent sécurité des autres sur la route. » -

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Faits en bref

Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'éduquer les Canadiens et les Canadiennes sur les conséquences de la conduite avec facultés affaiblies dues à l'alcool, à la drogue, à la fatigue ou à la distraction, qui détruisent la vie et la santé de milliers de Canadiens.

Le Code criminel interdit de conduire avec facultés affaiblies, quel que soit le degré, par la drogue, l'alcool ou une combinaison des deux. Les peines pour cette infraction vont d'une amende minimale obligatoire à la réclusion à perpétuité, selon la gravité de l'infraction

interdit de conduire avec facultés affaiblies, quel que soit le degré, par la drogue, l'alcool ou une combinaison des deux. Les peines pour cette infraction vont d'une amende minimale obligatoire à la réclusion à perpétuité, selon la gravité de l'infraction La conduite avec facultés affaiblies, que ce soit par l'alcool ou les drogues, constinue de tuer ou de blesser plus de Canadiens et de Canadiennes que tout autre crime. Elle demeure également le facteur le plus important contribuant aux accidents de la route graves.

Si vous avez des informations concernant une activité transfrontalière suspecte, contactez la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020 ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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