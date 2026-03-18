OTTAWA, ON, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'extorsion est un crime grave qui porte préjudice aux Canadiens, aux collectivités et aux entreprises. À mesure que les réseaux criminels évoluent et s'étendent, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et ses partenaires intensifient leurs efforts et accordent la priorité à la répression des personnes impliquées dans des activités criminelles graves, notamment le crime organisé et l'extorsion.

Arshdeep Singh (à gauche), renvoyé du Canada le 19 janvier 2026. Sukhnaaz Singh Sandhu (à droite), renvoyé du Canada le 3 février 2026. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

L'ASFC collabore avec ses partenaires des forces de l'ordre dans le cadre de groupes de travail conjoints, comme notre partenariat avec le Groupe de travail sur l'extorsion de la C.-B, dans le Lower Mainland. et avec les Équipes d'intervention en matière d'application de la loi en Alberta (ALERT) à Edmonton et à Calgary, ainsi que nos efforts conjoints continus avec les services de police locaux en Ontario et partout au pays. Lorsque la police identifie des personnes susceptibles d'enfreindre la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), elle en informe l'ASFC, qui mène des enquêtes pouvant déboucher sur des mesures d'application de la loi en matière d'immigration, y compris le renvoi du Canada.

En août 2025, l'ASFC a commencé à suivre officiellement les dossiers d'application de la loi en matière d'immigration pouvant être liés à des actes d'extorsion dans les régions du Pacifique et des Prairies, puis a étendu ce travail à la région du Grand Toronto en novembre 2025. Ces dossiers sont portés à l'attention de l'Agence par de nombreuses sources, notamment la collaboration avec des groupes de travail sur l'extorsion, les informations fournies par des organismes partenaires et le public, ainsi que le travail d'enquête mené par l'ASFC elle-même.

Dans le cadre de ce travail, au 12 mars 2026, l'ASFC avait ouvert 372 enquêtes en matière d'immigration, 70 mesures de renvoi avaient été prononcées pour divers motifs d'interdiction de territoire et 35 renvois avaient été exécutés.

Deux cas récents illustrent les efforts continus de l'ASFC pour identifier et renvoyer les personnes liées à des activités d'extorsion et à des réseaux criminels organisés au Canada :

Arshdeep Singh est entré au Canada avec un permis d'études en 2022. En novembre 2025, l'ASFC a arrêté et placé en détention M. Singh et l'a déclaré interdit de territoire pour appartenance à une organisation criminelle liée à l'extorsion, à un incendie criminel, au trafic de drogue et à des infractions liées aux armes à feu. En décembre 2025, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) l'a déclaré interdit de territoire en vertu de la LIPR aux fins de criminalité organisée et a rendu une mesure d'expulsion. M. Singh est resté en détention au centre de surveillance de l'immigration parce qu'il représentait un danger pour le public et qu'il y avait un risque de fuite. L'ASFC l'a renvoyé du Canada sous escorte le 19 janvier 2026.

Sukhnaaz Singh Sandhu est entré au Canada en 2016, à titre de résident temporaire. En novembre 2025, l'ASFC a arrêté et détenu M. Sandhu, l'a déclaré interdit de territoire pour crime organisé et la CISR l'a déclaré interdit de territoire en vertu de la LIPR et a émis une mesure d'expulsion. M. Sandhu est demeuré en détention aux fins de l'immigration au motif qu'il représentait un danger pour le public jusqu'au 3 février 2026, date à laquelle l'ASFC l'a renvoyé du Canada sous escorte.

L'ASFC continue d'enquêter sur les personnes soupçonnées de se livrer à de l'extorsion et à des activités liées à l'extorsion, et prendra les mesures d'application de la loi appropriées à l'issue des enquêtes.

L'ASFC exploite une ligne de surveillance frontalière qui permet au public d'échanger des renseignements ou de signaler directement sur la localisation des personnes interdites de territoire au Canada. Les renseignements reçus sont examinés et assignés aux agents aux fins d'enquête. Communiquez avec la Ligne de surveillance frontalière ou appelez sans frais au 1-888-502-9060.

Citations

« La protection de la sécurité et du bien-être des Canadiens exige une vigilance constante face à l'évolution des menaces criminelles. L'extorsion et le crime organisé n'ont pas leur place dans notre pays. Notre gouvernement continuera d'appuyer et d'investir dans les efforts d'application de la loi solides et coordonnés afin que nous puissions prendre des mesures contre ceux qui cherchent à exploiter et à nuire à nos collectivités, notamment en expulsant ceux qui n'ont pas le droit de rester au Canada. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique du Canada

« L'extorsion donne du pouvoir aux groupes criminels organisés, cible les personnes vulnérables et cause des préjudices durables aux collectivités canadiennes. L'ASFC s'engage à utiliser tous les outils dont elle dispose pour contrer cette menace. En augmentant notre capacité de renvoi et en approfondissant nos partenariats avec la police, nous avons fait des progrès importants pour nous assurer que ces criminels ne puissent pas rester au Canada. »

- Erin O'Gorman, présidente, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

En 2025, l'ASFC a renvoyé plus de 22 500 personnes interdites de territoire, dont 1 010 ont fait l'objet d'une interdiction de territoire grave pour des infractions graves (sécurité nationale, crimes de guerre ou violations des droits de la personne, crime organisé et criminalité). L'ASFC procède actuellement au renvoi d'environ 400 personnes interdites de territoire chaque semaine. Dans le cadre du Plan frontalier du Canada, 30,4 millions de dollars ont été alloués pour renforcer la capacité de l'ASFC à effectuer 20 000 renvois par année au cours du présent exercice et en 2026-2027.

Dans le cadre du Plan frontalier et du budget de 2025, l'ASFC embauchera 1 000 nouveaux agents pour renforcer la sécurité frontalière et assurer la sécurité des Canadiens.

L'ASFC compte environ 530 agents affectés à l'application de la loi en matière d'immigration, notamment aux enquêtes sur l'immigration, à la détention, aux audiences devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et au renvoi.

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

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