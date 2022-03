POINT EDWARD, ON, le 2 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), Région du sud de l'Ontario, en partenariat avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC), s'est engagée à empêcher les marchandises illicites d'entrer dans nos quartiers. Le dévouement des agents de ces forces a évité qu'environ 265 kg de stupéfiants illicites présumés atteignent nos collectivités, affaiblissant ainsi l'emprise du crime organisé.

Le 13 janvier 2022, un conducteur de camion de transport commercial s'est présenté au poste d'inspection primaire du pont Blue Water à Point Edward, en Ontario. Le véhicule a fait l'objet d'un examen secondaire. Lors de l'examen du véhicule, les agents des services frontaliers ont remarqué de gros sacs à ordures et des pneus de rechange. Une inspection plus poussée de ces articles a permis de découvrir des substances soupçonnées d'être des stupéfiants illicites présumés. Au total, environ 265 kg d'héroïne, de 2 C-B (communément appelée cocaïne rose) et de méthamphétamine présumés ont été saisis.

La GRC a pris possession des stupéfiants présumés et Arshdeep Singh, 23 ans, de la ville de Québec, au Québec, a été accusé des infractions suivantes :

Importation de méthamphétamines, en violation de l'alinéa 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Importation d'héroïne, en infraction à l'alinéa 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Importation de 2 C-B, en infraction à l'alinéa 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Possession de méthamphétamines en vue d'en faire le trafic, en violation de l'alinéa 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Possession d'héroïne en vue d'en faire le trafic, en violation de l'alinéa 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ; et

; et Possession de 2 C-B en vue d'en faire le trafic, en violation de l'alinéa 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

L'affaire est actuellement devant la Cour de justice de l'Ontario, à Sarnia, en Ontario.

Citations

« Nous accordons la priorité à la sécurité des Canadiens, en appuyant le travail important des organismes d'application de la loi, dans le cas présent pour lutter contre le trafic de drogues illicite. Cette importante mesure d'application de la loi illustre le rôle crucial que jouent ces organismes d'application de la loi pour assurer la sécurité publique. Toutes les parties concernées ont fait un travail exceptionnel ».

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« L'ASFC est fière de cette importante saisie. Les efforts inlassables de nos agents ont permis d'empêcher cette immense quantité de stupéfiants d'entrer dans les collectivités canadiennes. La sécurité publique étant au premier plan, l'ASFC a fait équipe avec la GRC pour prendre conjointement le contrôle de cette activité illicite. Il s'agit d'un excellent exemple de forces conjointes qui travaillent en collaboration pour servir le public. »

- An Nguyen, directeur de district, Opérations du district de St. Clair, Agence des services frontaliers du Canada

« Cette enquête est un autre excellent exemple de la collaboration entre la GRC et l'ASFC pour assurer la sécurité de nos collectivités. Je félicite l'ASFC et nos agents de la GRC qui, une fois de plus, grâce à un effort conjugué, ont démontré leur engagement continu à travailler ensemble pour perturber efficacement le commerce de la drogue. »

- Shawn Boudreau, surintendant, officier responsable, Programme d'intégrité des frontières de la GRC, Division O

Faits en bref

Pour obtenir les dernières statistiques sur les stupéfiants, visitez le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada sur les saisies.

sur les saisies. Si vous détenez des informations sur des activités transfrontalières douteuses , veuillez appeler à la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060.

, veuillez appeler à la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC, en composant le 1 888 502-9060. Quiconque détient des renseignements relatifs à des activités criminelles est invité à communiquer avec le service de police de sa localité; avec la GRC, en composant le 1 800 387-0020; ou avec Échec au crime, au 1 800 222-TIPS.

Twitter : @RCMPONT

Facebook : /GRC.Ontario

Instagram : @grcontario

YouTube : GendarmerieroyaleduCanada

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca

Twitter : @FrontiereCanRSO

Facebook : Frontierecan

Instagram : Frontierecan

YouTube : Frontierecan

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Division « O » de la Gendarmerie royale du Canada, Adresse courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], Ligne des médias : 1 877 761-5945 ou 613 957-6500