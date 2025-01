VANCOUVER, BC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) offre des conseils aux voyageurs qui franchiront la frontière à l'occasion des Jeux Invictus qui se dérouleront en Colombie-Britannique du 8 au 16 février prochain. Les Jeux Invictus sont une compétition internationale appuyant le rétablissement et la réadaptation des militaires et des anciens combattants blessés ou malades, par le biais du sport.

Chaque jour, l'ASFC travaille sans relâche à protéger la population canadienne, soutenir l'économie et assurer la circulation sécuritaire et efficace des personnes et des marchandises à la frontière. En 2024, nous avons accueilli plus de 93 millions de voyageurs et intercepté plus de 930 armes à feu et plus de 52 900 kg de drogues interdites, de cannabis, de stupéfiants et de produits chimiques.

L'ASFC se consacre à la planification et à la préparation des périodes de pointe, notamment les longues fins de semaine, les mois d'été et les événements spéciaux. Nous surveillons l'afflux de voyageurs et prenons des mesures pour réduire au minimum les temps d'attente aux points d'entrée terrestres et dans les aéroports internationaux, sans compromettre la sûreté et la sécurité.

Voici quelques conseils pour vous aider à préparer votre voyage :

Vous n'êtes pas sûr? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure chose que vous puissiez faire pour gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent de l'ASFC. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez déclarer, n'hésitez pas à demander.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l'ASFC ou nous appeler au 1-800-461-9999.

