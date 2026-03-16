VANCOUVER, BC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé la saisie de 112 kg d'opium à la suite de l'examen d'un camion commercial arrivant au point d'entrée des opérations du Secteur commercial de Pacific Highway.

112 kg d'opium saisis par l'ASFC au point d'entrée des opérations du Secteur commercial de Pacific Highway. (Groupe CNW/Agence des services frontaliers du Canada)

Le 9 janvier 2026, les agents des services frontaliers au point d'entrée des opérations du Secteur commercial de Pacific Highway ont procédé à l'examen d'un conducteur revenant au Canada depuis les États-Unis, après avoir observé une anomalie dans la remorque du camion. Au cours de cet examen, les agents ont trouvé des boîtes en carton qui ne correspondaient pas à l'emballage habituellement utilisé pour transporter des produits agricoles. De plus, une équipe de maître-chien détecteur a été déployée et a donné une indication positive sur les boîtes. En conséquence, les agents ont saisi 108 briques d'opium, pesant 112 kg.

L'ASFC a transféré la garde du conducteur et des stupéfiants à la Section des drogues et du crime organisé de la Police fédérale de la région du Pacifique de la GRC. L'enquête se poursuit.

Citations

« L'ASFC continue de soutenir les efforts déployés par notre gouvernement pour assurer la sécurité des collectivités en tenant les stupéfiants dangereux hors de nos rues. Grâce à la vigilance et au dévouement de ses agents et à sa collaboration avec la GRC et d'autres partenaires chargés de l'application de la loi, l'ASFC forme une solide ligne de défense contre le crime organisé. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Cette saisie est un nouvel exemple de la façon dont l'ASFC freine directement le crime organisé. Notre engagement envers la sécurité de nos collectivités se manifeste par l'interception de ceux qui tentent d'exploiter les autoroutes commerciales pour faire passer des marchandises de contrebande à notre frontière. En collaborant avec la GRC, nous traduisons les contrevenants en justice. »

- Nina Patel, directrice générale régionale, Agence des services frontaliers du Canada, région du Pacifique

« Cette saisie est le fruit d'une étroite collaboration entre nos enquêteurs et les partenaires de l'ASFC. L'arrestation du conducteur envoie un message clair : ceux qui exploitent les routes commerciales à des fins criminelles auront l'obligation des comptes à rendre. Notre enquête se poursuit et nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires afin d'explorer toutes les pistes dans cette affaire. »

- Stephen Lee, commandant régional par intérim, Police fédérale de la GRC, région du Pacifique

Faits en bref

Les infractions à la Loi sur les douanes , à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et au Code criminel peuvent entraîner des arrestations, des poursuites pénales et des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et une interdiction d'y revenir.

, à la et au peuvent entraîner des arrestations, des poursuites pénales et des poursuites devant un tribunal. Pour les ressortissants étrangers, cela peut signifier l'expulsion du Canada et une interdiction d'y revenir. La Section du renseignement de l'ASFC joue un rôle clé dans l'identification des risques liés aux frontières et dans la protection de la sécurité et de la sûreté de la population canadienne.

En 2025, des agents de l'ASFC en Colombie-Britannique ont effectué 11 390 saisies illégales de stupéfiants, dont 329 kg d'opioïdes.

En 2025, les équipes du Service des chiens détecteurs de l'ASFC ont effectué 29 486 perquisitions, découvrant 13 986 produits alimentaires, végétales et animaux à haut risque, ainsi que 34 810 saisies impliquant des drogues, des armes à feu et des espèces.

Pour les dernières statistiques sur la contrebande, visitez la page des saisies de l'Agence des services frontaliers du Canada .

Le Plan frontalier est le plus grand investissement unique jamais réalisé dans l'histoire du Canada en matière de frontières. Sur les 1,3 milliard de dollars investis, plus de 355 millions de dollars aideront l'ASFC à renforcer ses effectifs de première ligne et à se doter des outils et des technologies les plus récents pour lutter contre le trafic de drogues et d'armes à feu. Des informations sur le plan sont disponibles ici : Le Plan frontalier du gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité frontalière et notre système d'immigration.

Toute personne disposant d'informations concernant des activités criminelles est encouragée à contacter sa police locale, la GRC au 1-800-387-0020, ou Échec au crime au 1-800-222-TIPS.

Liens connexes

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SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources : Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945