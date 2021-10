TORONTO, le 7 oct. 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) s'engage à assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les Ontariens, grâce à une réglementation fondée sur des principes et axée sur les résultats des services financiers non liés aux valeurs mobilières et des régimes de retraite en Ontario.

L'ARSF tient actuellement des consultations concernant son énoncé des priorités et son plan financier 2022-2023. L'énoncé des priorités et le plan financier constitueront le cœur du plan d'activités annuel de l'ARSF, qui sera présenté pour approbation au ministère des Finances.

Les priorités proposées décrivent nos initiatives intersectorielles et sectorielles, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité et l'efficience de la réglementation. Les mises à jour comprennent un accent accru sur les protections du public dans les secteurs que nous réglementons.

En plus des consultations avec ses Comités consultatifs des intervenants et son Comité consultatif des consommateurs, l'ARSF invite tous les membres du public et les intervenants à fournir des commentaires sur son site Web.

La consultation prendra fin le 29 octobre 2021.

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) continue à travailler avec ceux qu'elle réglemente pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les consommateurs et ses membres. En apprendre davantage à www.fsrao.ca.

Renseignements: Anita Saxby, Chef, communications, Autorité ontarienne de réglementation des services financiersCourriel : [email protected]

