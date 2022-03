TORONTO, le 11 mars 2022 /CNW/ - L'ARSF s'adresse activement aux consommateurs pour qu'ils contribuent à l'orientation et aux décisions de l'organisation et veillent à ce que l'intérêt public soit protégé.

Aujourd'hui, le Bureau des consommateurs de l'ARSF a nommé six nouveaux membres à son Comité consultatif des consommateurs (le « Comité »). Ces membres apporteront un leadership et une expérience considérables dans la représentation des intérêts des consommateurs de l'Ontario et de partout au Canada.

Le Bureau des consommateurs publie également le rapport annuel 2021 du Comité. Chaque année, le comité supervise la production d'un rapport annuel qui décrit ses principales priorités et activités pour l'année en question, et fournit une meilleure transparence aux secteurs réglementés par l'ARSF et au public.

En novembre 2021, l'ARSF a lancé un appel à de nouveaux membres pour qu'ils se joignent au Comité. Nous remercions tous ceux qui ont exprimé leur intérêt à collaborer à cet important travail. Il y avait beaucoup de bons candidats, mais malheureusement, l'organisation n'a pas pu accueillir tout le monde.

Après une évaluation minutieuse, l'ARSF a le plaisir d'annoncer que les nouveaux membres du Comité suivants serviront un mandat de deux ans :

Harvey Naglie

Julie Kuzmic

Kristina Booi

Krysta Nesbit

Lucy Becker

Zahir Dharsee

L'ARSF tient à remercier les membres sortants Robert Gouley et Lucie Tedesco pour leur service et leur contribution au Comité.

Rapport annuel 2021 du Comité consultatif des consommateurs

Au nom du Comité, l'ARSF a le plaisir de partager le Rapport annuel 2021 du Comité consultatif des consommateurs. Le rapport présente les principales priorités et activités du Comité de janvier à décembre 2021.

L'une des principales initiatives du Comité en 2021 a consisté à consulter les défenseurs des droits des consommateurs et des investisseurs afin de nous aider à finaliser les lignes directrices qui définissent une approche transparente, cohérente et claire sur la manière de communiquer les mesures d'application. Ce nouveau guide permet au public d'accéder plus facilement à des informations utiles sur les mesures d'application prises par l'ARSF.

Le Comité de 14 membres apporte son expertise en matière de défense de droits des consommateurs et de réglementation au gouvernement et dans l'industrie. Au début de l'année 2022, le Comité établira son programme politique pour le mandat. Tout au long de l'année, l'ARSF continuera à consulter les membres du Comité sur ses projets afin de s'assurer qu'elle met l'accent sur les principales tendances et questions de consommation.

En savoir plus :

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous. Pour en savoir plus, consultez www.fsrao.ca/fr.

