TORONTO, le 22 avril 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, a révoqué le permis de courtier hypothécaire délivré à Reza Nezami-Nia (Nezami-Nia).

Nezami-Nia n'est plus apte à être titulaire d'un permis en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs et les administrateurs d'hypothèques (la Loi). En effet, en tant que courtier principal et administrateur unique, Nezami-Nia n'a pas pris les mesures raisonnables pour s'assurer que First Swiss Mortgage Corporation respectait toutes les exigences établies en vertu de la Loi.

L'ARSF a émis cette ordonnance à la suite d'un règlement avec Nezami-Nia.

En savoir plus :

Renseignments pour les médias :

Ashley Legassic

Agente principale des relations avec les médias et du numérique

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 647-719-8426

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers