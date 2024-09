TORONTO, le 25 sept. 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a révoqué le permis de fournisseur de services (permis numéro SP17663) du Neuromotion Therapy Centre.

Le représentant principal de Neuromotion, Akram Elmuradi (Elmuradi), au nom de Neuromotion, a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la déclaration annuelle de 2022 de Neuromotion. Elmuradi a également été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement une cliente de Neuromotion dans les locaux autorisés alors qu'il se faisait passer pour un professionnel de la santé.

Neuromotion n'est pas apte à être titulaire d'un permis, car la conduite antérieure de son représentant principal, Elmuradi, donne des motifs raisonnables de croire que les systèmes d'affaires, les pratiques et la gestion des activités du titulaire de permis ne seront pas réalisés conformément à la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives, et ses règlements, avec intégrité et honnêteté.

Neuromotion n'a pas demandé une audience devant le Tribunal des services financiers ou contesté la proposition de l'ARSF.

