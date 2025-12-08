TORONTO, le 8 déc. 2025 /CNW/ - L'organe de réglementation des services financiers de l'Ontario, l'ARSF, a révoqué le permis d'agent d'assurance vie et d'agent d'assurance accidents et maladie de Donald Newton Mason (M. Mason).

M. Mason a convaincu deux consommateurs vulnérables de lui fournir des fonds, soi-disant à des fins d'investissement, et ne les a pas remboursés ou n'a pas rendu de comptes concernant l'argent qu'ils lui avaient prêté. Cette conduite constitue un motif raisonnable de croire que M. Mason n'est pas apte à être titulaire d'un permis en vertu de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, C.I.8, telle que modifiée.

L'ARSF a rendu cet ordre étant donné que M. Mason n'a pas demandé une audience devant le Tribunal des services financiers ni contesté son intention.

