TORONTO, le 6 févr. 2025 /CNW/ - L'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario, l'ARSF, a révoqué le permis d'agent d'assurance de Robert Randall Hawken (M. Hawken) et le permis de société d'assurance de Dufferin Insurance Group (DIG).

M. Hawken, l'unique directeur de DIG, et DIG ne sont plus aptes à détenir un permis conformément à la Loi sur les assurances en raison de leur conduite passée, de détournement de fonds et de la fourniture de renseignements faux ou trompeurs à leurs clients et dans huit (8) demandes de renouvellement de permis.

M. Hawken n'a pas demandé d'audience devant le Tribunal des services financiers ni contesté l'avis d'intention de l'ARSF.

