TORONTO, le 6 sept. 2024 /CNW/ - L'organe de réglementation des services financiers de l'Ontario, l'ARSF, a rendu un ordre contre Higginson Equipment Inc. (Higginson).

Higginson a contrevenu à Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, c. P. 8, et aux règlements pris en application de celle-ci, en omettant de verser des cotisations d'employeur et d'employés totalisant 34 931,46 $ à la caisse de retraite du régime des employés de Higginson Equipment Inc., numéro d'enregistrement 0259606.

L'ARSF a rendu cet ordre étant donné que Higginson n'a pas demandé une audience devant le Tribunal des services financiers ni contesté sa décision.

