TORONTO, le 11 juin 2024 /CNW/ - L'ARSF, l'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario, a refusé de renouveler le permis d'agente d'assurance de Sandy Leigh Ulrich (« Mme Ulrich »).

Mme Ulrich n'est pas apte à être titulaire d'un permis, car elle a contrevenu au Règlement de l'Ontario 347/04 en omettant de suivre la formation permanente requise, en faisant une déclaration erronée ou une omission importante dans sa demande de permis d'agente d'assurance, en se rendant coupable d'un acte frauduleux en achetant sciemment de faux certificats et en les remettant à l'Autorité, et parce qu'elle s'est avérée peu fiable dans la conduite des activités d'agente d'assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.

L'ARSF a rendu cette ordonnance à la suite d'une décision du Tribunal des services financiers, datée du 11 avril 2024, en vertu de laquelle le Tribunal a ordonné à l'ARSF de donner suite à son avis d'intention de refuser de renouveler le permis, sans modification.

