TORONTO, le 9 oct. 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l'ARSF) a refusé de renouveler le permis d'agent d'assurance de M. Maurice Aziz (« M. Aziz »).

M. Aziz n'est pas apte à détenir un permis parce qu'il a enfreint le Règlement de l'Ontario 347/04 en faisant une déclaration erronée ou une omission importante dans ses demandes de permis d'agent d'assurance et parce qu'il n'a pas démontré qu'il est de bonnes mœurs et a bonne réputation et qu'il est autrement apte à recevoir un permis.

M. Aziz n'a pas demandé une audience devant le Tribunal des services financiers ou contesté la proposition de l'ARSF.

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

