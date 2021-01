TORONTO, le 28 janv. 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) est à la recherche de personnes intéressées à participer à son nouveau comité consultatif technique spécial. Le comité fournira des conseils sur les moyens de dynamiser le pilier des régimes de retraite des salariés en Ontario, dans les limites du cadre de réglementation.

Les membres du comité examineront les processus réglementaires actuels dans l'objectif d'améliorer l'administration des régimes de retraite grâce à des pratiques innovantes et efficaces par rapport aux coûts. Ils discuteront de méthodes permettant d'assurer que les participants aux régimes de retraite de l'Ontario obtiennent des renseignements clairs au sujet de leurs prestations de retraite et de la protection de leurs prestations.

Le comité, qui sera composé de 10 à 14 membres, tirera parti des pensées stratégiques et innovantes et de la riche expérience de ses membres dans le domaine de l'administration et de la conception de régimes de retraite. L'ARSF encourage la participation des personnes suivantes :

Représentants syndicaux ayant de l'expérience avec les régimes de retraite;

Représentants de participants, d'anciens participants et de participants retraités à des régimes de retraite;

Représentants de laboratoires d'idées et d'organismes semblables, ainsi qu'universitaires travaillant sur la sécurité de la retraite, et de recherches sur les régimes de retraite ou du système de pensions du Canada ;

; Professionnels ayant une vaste expérience des divers véhicules de retraite utilisés par les employeurs au Canada (par exemple, actuaires, avocats du domaine des régimes de retraite, consultants en régimes de retraite, etc.) et des connaissances des systèmes de retraite à l'extérieur du Canada ;

(par exemple, actuaires, avocats du domaine des régimes de retraite, consultants en régimes de retraite, etc.) et des connaissances des systèmes de retraite à l'extérieur du ; Représentants de promoteurs de régimes de retraite.

Les membres du nouveau comité participeront à trois réunions dont la première aura lieu en mai 2021. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur demande de participation à Arielle Brenman, à [email protected], avant le 18 février 2021.

Les comités spéciaux se concentrent sur un sujet précis et sont dissous une fois leur mandat exécuté. Pour plus de renseignements, consulter le mandat du comité.

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) continue de travailler avec les intervenants qu'elle réglemente afin d'assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les consommateurs et les membres. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca/fr.

