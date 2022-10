Appel à de nouveaux membres pour le comité consultatif technique

TORONTO, le 27 oct. 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) est à la recherche de conseils d'experts pour améliorer sa politique et ses approches de la surveillance pour le secteur du courtage d'hypothèques de l'Ontario.

L'autorité de réglementation accepte les candidatures pour devenir un nouveau membre de son Comité consultatif technique pour le courtage d'hypothèques. Ils auront un mandat de trois ans pour remplacer les membres sortants dont le mandat s'est terminé à la fin de 2022.

Leur apport aiderait à assurer la protection des consommateurs, à stimuler l'innovation et à augmenter l'efficacité de la réglementation.

L'ARSF sélectionnera les membres en fonction de leurs connaissances et de leur expérience professionnelle dans le courtage d'hypothèques, comme l'administration d'hypothèques, les investissements hypothécaires, le financement immobilier et les fournisseurs de technologie liée aux prêts hypothécaires. L'ARSF tiendra également compte de la manière dont les compétences et l'expérience des candidats complètent ou renforcent celles des membres actuels.

Pour en savoir plus sur les qualifications et les responsabilités, veuillez consulter le mandat.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur lettre d'accompagnement avant le 28 novembre 2022 à l'adresse [email protected]. L'ARSF étudiera les candidatures du public et des membres actuels dont le mandat expire.

