TORONTO, le 2 nov. 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) recherche de nouveaux membres pour son Comité consultatif des consommateurs pour 2022. Elle souhaite aussi obtenir des commentaires du public au sujet du mandat de ce comité.

Le Comité consultatif aide le Bureau de la protection des consommateurs à se faire le porte-parole des consommateurs auprès de l'ARSF. Il aide à faire en sorte que l'orientation et les décisions de l'ARSF tiennent compte des perspectives des consommateurs.

Les candidats seront sélectionnés en fonction de leur expérience, leurs compétences, leurs connaissances et leurs perspectives pertinentes, ainsi que de la composition globale du Comité consultatif. Pour en savoir plus sur les qualifications et les responsabilités des membres, veuillez consulter le Mandat du Comité.

Exigences relatives à la soumission

Les personnes souhaitant présenter une demande doivent transmettre les deux documents suivants à [email protected] d'ici le 1 décembre 2021.

Un curriculum vitae à jour

Une lettre d'accompagnement renfermant les renseignements suivants :

Ce qui motive la personne à servir au sein du Comité consultatif;



La mesure dans laquelle les compétences et l'expérience de cette personne correspondent à l'objectif, au mandat et aux responsabilités du Comité consultatif;



L'expertise ou la perspective dont la personne ferait profiter le Comité consultatif, par exemple, une expertise technique dans un secteur particulier, une expertise générale en politiques, la perspective d'un non-spécialiste.

Les questions au sujet des exigences relatives à la soumission peuvent être adressées à [email protected].

Pour en savoir plus sur la première année d'existence du Comité consultatif, veuillez vous reporter à son Rapport annuel 2020.

