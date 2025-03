TORONTO, le 28 mars 2025 /CNW/ - L'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario, l'ARSF, a pris des mesures d'application de la loi contre le Happy Future Centre (HFC) et Nataly Belinska (Belinska).

L'ARSF allègue que le HFC et Belinska se sont livrés à un acte ou à une pratique malhonnête ou mensonger en facturant des biens et des services non fournis, contrairement au paragraphe 3 (2) du Règlement de l'Ontario 7/00 (maintenant abrogé) et à l'article 439 de la Loi.

L'ARSF propose d'imposer une pénalité administrative de 10 000 $ à Belinska et d'imposer une ordonnance de conformité à la fois au HFC et à Belinska.

Le HFC et Belinska ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers à l'égard de cette intention.

