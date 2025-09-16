TORONTO, le 16 sept. 2025 /CNW/ - L'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario, l'ARSF, a introduit des mesures d'application de la loi contre Gordon Kimberley Hinkson (Hinkson) et l'Ocean West Financial Group (Ocean West).

L'ARSF soutient que la conduite de Hinkson et d'Ocean West suscite des motifs raisonnables de croire que Hinkson et Ocean West ne sont pas aptes à être titulaires d'un permis en vertu de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, (la « Loi »). Hinkson est le président et mandataire désigné d'Ocean West. L'ARSF soutient en outre que Hinkson et Ocean West ont enfreint la Loi et ses règlements de la façon suivante :

Ils ont agi en qualité d'agents d'assurances sans être titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi, en contravention avec le paragraphe 2 (1) du Règlement de l' Ontario 347/04.

347/04. Ils ont fourni de faux renseignements à l'ARSF, en contravention avec l'alinéa 447 (2) a) de la Loi.

L'ARSF a l'intention de refuser de renouveler les permis d'agent d'assurances de Hinkson et d'Ocean West. L'ARSF a également l'intention d'imposer des pénalités administratives d'un montant total de 60 000 $ à Hinkson et une pénalité administrative d'un montant de 50 000 $ à Ocean West.

Hinkson et Ocean West ont demandé une audience devant le Tribunal des services financiers sur l'intention de l'ARSF.

Pour en savoir plus :

Consultez la base de données sur les mesures d'application et mises en garde de l'ARSF pour voir comment l'ARSF œuvre à la protection des consommateurs par ses activités de surveillance et d'application de la loi.

Renseignements pour les médias :

Ashley Legassic

Agente principale des relations avec les médias et des communications numériques

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. cell. : 647 719-8426

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers