TORONTO, le 9 nov. 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l'ARSF) s'engage à favoriser la bonne administration des régimes de retraite et à protéger les droits et les prestations des bénéficiaires des régimes.

L'ARSF publie la version finale de la Ligne directrice sur l'administration des prestations de retraite en cas de rupture du mariage. Cette ligne directrice propose une approche fondée sur des principes, illustrée d'exemples que les administrateurs de régimes peuvent utiliser pour interpréter leurs obligations légales et les exécuter. La nouvelle ligne directrice entre en vigueur le 9 novembre 2021.

À la suite des commentaires reçus, la ligne directrice a été peaufinée pour mieux présenter la position de l'ARSF sur divers aspects, dont l'évaluation, le paiement, le partage et les prestations de survivant.

L'ARSF publie également un guide en langage clair à l'intention des participants au régime et de leurs conjoints pour les aider à mieux comprendre le sujet des régimes de retraite.

