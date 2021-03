TORONTO, le 16 mars 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) s'est engagée à promouvoir la bonne administration des régimes de retraite ainsi que la protection des droits et prestations de tous les bénéficiaires de régime.

En 2020, L'ARSF a mené un examen thématique de 21 régimes de retraite interentreprises à prestations déterminées (RRIPD) enregistrés en Ontario qu'elle surveille. L'examen s'est focalisé sur la gouvernance, la gestion des risques et les pratiques de communication.

En mars 2021, plus de 1 million d'Ontariens et d'Ontariennes participent à des RRIPD. Ces régimes de retraite procurent sécurité et tranquillité d'esprit aux bénéficiaires, aux familles et aux collectivités un peu partout en Ontario.

L'ARSF publie une ligne directrice d'information sur les régimes de retraite interentreprises à prestations déterminées à l'intention des fiduciaires de RRIPD et de leurs conseillers qu'ils pourront utiliser aux fins de l'évaluation de leurs pratiques actuelles.

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) continue de travailler avec les intervenants qu'elle réglemente afin d'assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les consommateurs et les membres. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca/fr.

