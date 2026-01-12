Nouvelles fournies parL'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
12 janv, 2026, 11:00 ET
TORONTO, le 12 janv. 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, a délivré une ordonnance de conformité à l'encontre de Yashna Singh (« Mme Singh ») et lui a imposé neuf pénalités administratives d'un montant de 75 000 $.
Le Tribunal des services financiers a conclu que Mme Singh avait commis les infractions suivantes à la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (la « Loi ») et à ses règlements d'application :
- Elle a reçu une rémunération d'une personne autre que la maison de courtage pour le compte de laquelle elle était autorisée à faire le courtage d'hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires, contrairement au paragraphe 4 (1) du Règlement de l'Ontario 187/08.
- Elle a fourni des renseignements ou des documents faux ou trompeurs lorsqu'elle faisait le courtage d'hypothèques, contrairement au paragraphe 43 (2) de la Loi.
- Elle fait le courtage d'hypothèques contre rémunération sans être titulaire d'un permis l'autorisant à le faire, contrairement au paragraphe 2 (3) de la Loi.
- Elle a utilisé le titre de « courtières en hypothèques » et le titre d'« agente en hypothèques » sans être titulaire d'un permis de courtier en hypothèques ou d'agent en hypothèques, contrairement aux paragraphes 11 (4) et 11(5) de la Loi.
- Elle a exploité ou promu une maison de courtage d'hypothèques non titulaire d'un permis, contrairement au paragraphe 11 (2) de la Loi.
- Elle a communiqué des renseignements faux ou trompeurs à l'ARSF, contrairement au paragraphe 45 (1) de la Loi.
L'ARSF a délivré ces ordonnances à la suite d'une décision du Tribunal des services financiers, datée du 25 novembre 2025.
