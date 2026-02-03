TORONTO, le 3 févr. 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, a lancé une mesure d'application de la loi contre Chintankumar Narendra Thakkar (Thakkar).

L'ARSF allègue que Thakkar a agi en qualité d'agent d'assurances en transmettant des propositions d'assurance à l'assureur et en facturant des frais sans être dûment titulaire d'un permis, contrairement au paragraphe 392.2 (6) de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée.

L'ARSF a l'intention d'imposer à Thakkar une pénalité administrative d'un montant de 30 000 $.

Thakkar a demandé la tenue d'une audience devant le Tribunal des services financiers concernant cette intention.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

Renseignements pour les médias :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers