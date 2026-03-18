TORONTO, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a pris des mesures d'application de la loi contre Margaret Green (Green) et a mis en œuvre de telles mesures contre Kathy Locke (Locke), toutes deux d'anciennes courtières autorisées de Concierge Mortgage Group Inc. (Concierge).

L'ARSF a suspendu le permis de courtière en hypothèques délivré à Green au motif qu'elle n'est pas admissible au permis. Green n'a pas demandé d'audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») ni contesté la proposition de l'ARSF.

L'ARSF a proposé de suspendre le permis de courtière en hypothèques délivré à Locke au motif qu'elle n'est pas admissible au permis. Locke a demandé une audience devant le Tribunal au sujet de la proposition de l'ARSF. Le permis de Locke est suspendu provisoirement en attente de l'issue des procédures du Tribunal.

L'ARSF a révoqué le permis de maison de courtage d'hypothèques délivré à Concierge par consentement.

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Lilian Kim

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Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers