L'ARSF prend des mesures d'application de la loi contre Margaret Green, Kathy Locke et Concierge Mortgage Group Inc. English
Nouvelles fournies parL'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
18 mars, 2026, 12:01 ET
TORONTO, le 18 mars 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a pris des mesures d'application de la loi contre Margaret Green (Green) et a mis en œuvre de telles mesures contre Kathy Locke (Locke), toutes deux d'anciennes courtières autorisées de Concierge Mortgage Group Inc. (Concierge).
L'ARSF a suspendu le permis de courtière en hypothèques délivré à Green au motif qu'elle n'est pas admissible au permis. Green n'a pas demandé d'audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») ni contesté la proposition de l'ARSF.
L'ARSF a proposé de suspendre le permis de courtière en hypothèques délivré à Locke au motif qu'elle n'est pas admissible au permis. Locke a demandé une audience devant le Tribunal au sujet de la proposition de l'ARSF. Le permis de Locke est suspendu provisoirement en attente de l'issue des procédures du Tribunal.
L'ARSF a révoqué le permis de maison de courtage d'hypothèques délivré à Concierge par consentement.
En savoir plus :
Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.
Renseignements pour les médias :
Lilian Kim
Agente principale des relations avec les médias;
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Tél. : 416 617-8513
Courriel : [email protected]
SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Partager cet article