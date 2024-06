TORONTO, le 13 juin 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, s'est engagée à adopter une approche ouverte, transparente et collaborative qui fait participer les intervenants et garantit une vaste contribution et de nombreux points de vue pour éclairer son orientation.

Afin d'obtenir de nouvelles perspectives, l'ARSF est à la recherche de nouveaux membres pour ses comités consultatifs d'intervenants pour un mandat de deux ans à compter de septembre.

L'ARSF compte actuellement sept comités consultatifs des intervenants (CCI) ainsi qu'un comité consultatif des consommateurs.

Pour en savoir plus sur le mandat et les critères de sélection de chaque comité, les parties intéressées sont invitées à consulter le mandat mis à jour sur le site Web de l'ARSF.

Changements dans les comités

Afin de mieux cibler leurs travaux, nous avons créé cette année un CCI en matière d'assurance IARD et un CCI en matière d'assurance automobile.

Chaque comité se concentrera sur des priorités particulières liées à l'assurance.

Le CCI en matière d'assurance IARD se concentrera sur l'orientation des opérations et de l'activité réglementaire de l'ARSF concernant l'assurance IARD non automobile.

Le CCI en matière d'assurance automobile s'occupera des priorités liées à l'assurance automobile, y compris les fournisseurs de services de santé.

Comment poser sa candidature

Pour poser leur candidature, les candidats sont invités à envoyer leur curriculum vitæ et une lettre de présentation à l'adresse [email protected] .

Les candidats admissibles doivent occuper des postes de direction au sein de leur organisation ou profession respective et démontrer leur engagement à servir l'intérêt public avant leurs intérêts personnels et professionnels.

Autres comités

La composition du CCI de secteur - Régimes de retraite est échelonnée, et les membres seront sollicités à l'automne. Le CCI de secteur - Régimes de retraite comprendra également un mandat prolongé de deux à trois ans.

La nomination de cinq nouveaux membres de CCI a été annoncée en avril. Ceux-ci exerceront un mandat de deux ans.

Pour en savoir plus :

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous.

Pour en savoir plus : www.fsrao.ca .

