TORONTO, le 15 août 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF a imposé une pénalité administrative d'un montant de 30 000 $ à madame Viviana Prentice (« Mme Prentice »), et a également imposé des conditions au permis de Mme Prentice.

Mme Prentice a enfreint la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (la « Loi ») en recevant une rémunération d'une personne autre que sa maison de courtage, en violation du paragraphe 4(1) du Règlement de l'Ontario 187/08.

L'ARSF a rendu ces ordonnances à la suite d'un règlement conclu avec Mme Prentice.

