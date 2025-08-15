L'ARSF impose une sanction administrative et des conditions au permis d'agent en hypothèques de madame Viviana Prentice English
Nouvelles fournies parL'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
15 août, 2025, 10:00 ET
TORONTO, le 15 août 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF a imposé une pénalité administrative d'un montant de 30 000 $ à madame Viviana Prentice (« Mme Prentice »), et a également imposé des conditions au permis de Mme Prentice.
Mme Prentice a enfreint la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (la « Loi ») en recevant une rémunération d'une personne autre que sa maison de courtage, en violation du paragraphe 4(1) du Règlement de l'Ontario 187/08.
L'ARSF a rendu ces ordonnances à la suite d'un règlement conclu avec Mme Prentice.
En savoir plus :
Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.
Renseignments pour les médias :
Ashley Legassic
Agente principale des relations avec les médias et des communications numériques
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Cellulaire : 647-719-8426
Courriel : [email protected]
SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Partager cet article