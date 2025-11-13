TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a imposé une pénalité administrative d'un montant total de 80 000 $ à Gurpreet Singh Ghuman (M. Ghuman).

M. Ghuman a enfreint la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8 en agissant comme agent d'assurance-vie alors qu'il n'est pas titulaire d'un permis en bonne et due forme, enfreignant l'article 392.2(6) de la Loi.

L'ARSF a émis cette ordonnance après que M. Ghuman a retiré sa demande d'audience devant le Tribunal des services financiers.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

Renseignments pour les médias :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers