TORONTO, le 27 avril 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a imposé douze pénalités administratives d'un montant total de 25 000 $ à Pritpal Sandhu (« Mme Sandhu »).

Mme Sandhu a donné à plusieurs reprises des renseignements faux ou trompeurs lors de ses opérations hypothécaires en Ontario, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques, L.O. 2006, c.29, dans ses versions successives.

L'ARSF a rendu la présente ordonnance à la suite d'un règlement conclu avec Mme Sandhu.

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Lilian Kim

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SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers