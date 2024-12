TORONTO, le 5 déc. 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers a imposé six pénalités administratives totalisant 30 000 $ à Samuel Dawson (M. Dawson).

M. Dawson a fourni des renseignements ou des documents faux ou trompeurs à six occasions distinctes alors qu'il faisait le courtage d'hypothèques en Ontario, en violation du paragraphe 43(2) de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques, S.O. 2006, chap. 29, dans ses versions successives.

L'ARSF a émis une ordonnance suivant la décision de M. Dawson de retirer sa demande d'audience devant le Tribunal.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

Renseignments pour les médias :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers